Стрельба миллиардера Джабраилова

Если верить просочившейся в СМИ информации, то миллиардер Умар Джабраилов открыл стрельбу в своем номере отеля Four Seasons после того, как ужин в его апартаменты доставил не официант, а уборщица. Знакомые предпринимателя уверяют, что выстрел из наградного пистолета был произведен случайно. Dni.Ru следят за развитием событий вокруг этого инцидента.