Стрельба миллиардера Джабраилова
Известный бизнесмен рассказал о том, что заставило его открыть огонь в отеле Four Seasons
Экс-сенатор от Чечни принес извинения
Авторитетного чеченца полиция никогда не награждала оружием
Общественность возмущена поведением чеченского политика
Выяснились новые обстоятельства инцидента, произошедшего в отеле Four Seаsons
Выяснились новые подробности инцидента в Four Seasons
Покидать пределы страны предпринимателю запрещено
По словам эксперта, информация слишком отрывистая и пока ничего неизвестно, а в деле много тонкостей
В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство"
Выяснилось, что заставило известного бизнесмена открыть огонь в номере отеля