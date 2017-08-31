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Общество

В крови миллиардера Джабраилова нашли наркотики

Умар Джабраилов. Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Chernov
Умар Джабраилов прошел медицинское обследование на наличие в крови наркотиков. Тест показал, что в момент стрельбы в отеле Four Seаsons он находился под воздействием химических веществ.
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Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Джабраилов прошел медицинское обследование на предмет употребления психоактивных веществ, передает РИА Новости. Тест показал, что в крови бизнесмена есть следы наркотиков. Соответственно, в момент стрельбы в гостиницы он находился под воздействием химических веществ, сообщает РЕН ТВ. В номере, где произошел инцидент, ранее были обнаружены вино, порошок и таблетки.   

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 Стрельба миллиардера Джабраилова

Сюжеты Стрельба миллиардера Джабраилова

Поведение Джабраилова прокомментировали специалисты. Эксперт в области огнестрельного оружия Тимур Мостовых рассказал, что бизнесмен стрелял из пистолета системы Ярыгина, более известного как "Грач". По его словам, оружие такого рода достаточно надежное и простое в использовании, передает "Политэксперт". Он считает: версия Джабраилова, что он выстрелил случайно, несерьезная.

Относительно поведения бизнесмена высказался и психолог. По мнению эксперта, Джабраилов вспыльчив, однако в полиции решил об этом не упоминать. "Так как бизнесмен далеко не дурак и понимает, что ему может светить серьезное наказание за такое хулиганство, в отделении он тут же признал свою вину, но объяснил это не злостью, а неудачной оплошностью, о которой сейчас сожалеет", – говорится в заметке. 

Отель Four Seasons, в котором произошел инцидент, сейчас работает в обычном режиме. Тем не менее меры безопасности в гостинице усилены. Все сотрудники подписали информацию о неразглашении и отказываются обсуждать с прессой произошедшее. 

Напомним, ранее стало известно, что бизнесмен Умар Джабраилов был задержан полицией за стрельбу в отеле Four Seasons. Согласно первоначальной версии предпринимателя, отдыхая в номере, он почувствовал сильный голод и заказал ужин. Однако по каким-то причинам тележку с едой ему доставила уборщица, а не официант.

Это страшно оскорбило Джабраилова, и он в гневе стал палить в потолок. Позже предприниматель пояснил, что стрелять начал случайно, так как никогда не пользовался своим оружием.   

Автор: Рудольф Великолепный31 августа 2017, 14:12

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