Миллиардер Джабраилов может избежать наказания

Миллиардер Умар Джабраилов, открывший стрельбу в отеле, может избежать наказания. Об этом заявил бывший следователь, а сейчас адвокат Александр Карабанов.

"Информация пока отрывиста и неполная, но я не могу сделать вывод, что в его действиях есть какое-то преступление. Если пистолет наградной, то это дает право на ношение оружия и боеприпасов к нему. Если выстрел был произведен умышленно, то дело можно квалифицировать по каким-то статьям. Если же выстрел произошел случайно и никто не пострадал, то состава преступления здесь не будет" – цитирует НСН адвоката Александра Карабанова.

Примечательно, что уже стали появляться подтверждения версии о непреднамеренности выстрела. "Выстрел произошел случайно. У Умара старый наградной пистолет Ярыгина, который при передергивании затвора может сам выстрелить. Именно это и произошло сегодня ночью: Джабраилов передернул затвор – и раздался выстрел", – цитирует Life.ru знакомого предпринимателя.

Адвокат Александр Карабанов также объяснил, откуда в СМИ могут появляться подробности дела. Сам юрист признался, что часто сталкивался со “сливами” со стороны сотрудников полиции. Карабанов считает, что в данном случае это делается ради вспышки общественного интереса к делу, чтобы могущественный нарушитель не избежал наказания.

СМИ сообщают, что задержанному Умару Джабраилову вызвали скорую прямо к отделу полиции. Предприниматель жалуется на сильную зубную боль. Сейчас у самого ОВД находится группа поддержки бизнесмена, состоящая из бородатых мужчин. Они утверждают, что являются земляками задержанного.

Напомним, VIP-клиент заказал обед в номер, еду ему привезла уборщица. По имеющимся в СМИ сведениям, Джабраилов счел это личным оскорблением и от возмущения начал палить в потолок из наградного пистолета, добиваясь встречи с администрацией гостиницы. Однако в дверь к экс-сенатору постучали полицейские, и важный гость был доставлен в отделение, где и провел следующую ночь.

Умар Джабраилов – российский миллиардер, в 2004-2009 годах был членом Совета Федерации от Чеченской Республики, баллотировался в президенты России. Бизнесмен тратит большие деньги на искусство. Он – председатель попечительского совета Московского музея современного искусства, почетный академик Российской академии художеств и вице-президент Творческого союза художников России.