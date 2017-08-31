С карьерой Джабраилова попрощались из-за стрельбы и наркотиков

В организме миллионера и бывшего сенатора Умара Джабраилова, устроившего беспорядочную пальбу в гостинице у самого Кремля, присутствовали наркотические вещества. Так политик перечеркнул свою дальнейшую карьеру, считает возмущенная общественность.

"Это, наверное, случайность, что никто не пострадал, но он достаточно сильно напугал людей. В общем, шороха наделал, но серьезных последствий в данном конкретном случае не будет. Точнее, они будут достаточно серьезными, если Джабраилов в дальнейшем видит свою карьеру в политической сфере", – считает адвокат Людмила Айвар, сообщает НСН.



По мнению адвоката, если в гражданском смысле бенефис предпринимателя не будет иметь никаких правовых последствий, то в политической плоскости Умара Джабраилов нажил себе множество проблем.

"Здесь, скорее всего, пострадает общественно–политический имидж Джабраилова, под вопросом окажется его дальнейшее нахождение в политике. Скорее всего, для него это окажется невозможным в силу того, что эти люди ставятся на специальный учет, и люди идут с этим всю оставшуюся жизнь", – считает адвокат.

Как ранее сообщали Dni.Ru, экспертиза нашла в организме миллионера и бывшего сенатора Умара Джабраилова следы наркотиков. Но результаты экспертизы вряд ли обернутся для Джабраилова серьезными юридическими последствиями.

"За употребление запрещенных веществ у нас закон, к сожалению, не наказывает. Раньше это было, а сейчас люди, которые их употребляют, считаются больными. И если ты не хранишь, не перевозишь и не распространяешь, действует принцип "твоя жизнь, и ты ей распоряжаешься, как хочешь". Так что, это – не наказуемое деяние", – напомнила адвокат. Ее слова подтверждаются действиями следователей: против Умара Джабраилова возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" и избрана мера пресечения "подписка о невыезде".

Напомним, по сообщениям СМИ Умар Джабраилов заказал еду в номер отеля Four Seasons в центре Москвы, где он жил. Тележку с едой Джабраилову доставил не официант, а уборщица. Бизнесмена это оскорбило, и он в гневе начал стрелять в потолок, требуя к себе руководство отеля. Была вызвана полиция. Они заковали дебошира в наручники и доставили в ОВД.