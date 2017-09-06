Миллиардер Джабраилов объяснил стрельбу провалом в благотворительности

Известный бизнесмен Умар Джабраилов дал интервью, в котором объяснил причины стрельбы, устроенной им в номере столичного отеля Four Seasons. По словам миллиардера, таким образом он отреагировал на неудачные деловые переговоры.

"В гостинице в тот день действительно была стрельба. Стрельба была с моей стороны. Она была не намеренной, я не планировал это, я не планировал кого-либо задеть или ранить, или убить ни в коем случае", – рассказал Джабраилов в интервью изданию "Настоящее время".

По словам миллиардера, перед этим он общался с бизнесменами, прося их помочь одному благотворительному фонду. "Они мне ответили отказом, хотя могли бы – они миллиардеры – могли бы совершенно по-другому отреагировать и помочь той организации, которая нуждается", – отметил Джабраилов.

По словам бизнесмена, услышав отказ, у него "все вскипело". "И у меня накопилась, сработала, как я сказал, скорее всего, контузия, я человек раненый, контуженный, и от этого отчаяния непроизвольно я выстрелил несколько раз в потолок. Это было в номере, где больше людей не было", – рассказал Джабраилов.

По словам бизнесмена, он уже извинился перед руководством и сотрудниками гостиницы Four Seasons. "Я сейчас приношу извинения перед общественностью, которая оказалась свидетелем того, что обо мне говорят, пишут или же показывают. Много нелепой информации, которую я сам смотрю и удивляюсь, "откуда, мол, и что это за географические новости", как говорил Маяковский про российский паспорт", – добавил миллиардер.

Публикация от Рахман Янсуков (@yansukovrakhman) Авг 31 2017 в 12:36 PDT

Напомним, в конце августа бизнесмен Умар Джабраилов был задержан полицией за стрельбу в столичном отеле Four Seasons. Согласно первоначальной версии предпринимателя, отдыхая в номере, он почувствовал сильный голод и заказал ужин. Однако по каким-то причинам тележку с едой ему доставила уборщица, а не официант.

Это страшно оскорбило Джабраилова, и он в гневе стал палить в потолок. Позже предприниматель пояснил, что стрелять начал случайно, так как никогда не пользовался своим оружием.