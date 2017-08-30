Джабраилова отпустили из "обезьянника" под подписку

Миллиардера Умара Джабраилова, задержанного из-за стрельбы в гостинице Four Seasons в центре Москвы, выпустили из камеры отделения полиции "Китай-город". Предпринимателю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

После ночного инцидента в столичном отеле полиция Москвы возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство". Она предусматривает реальные сроки заключения и другие виды наказания, заметил представитель правоохранительных органов. Кроме того, суд может лишить миллиардера Умара Джабраилова права на ношение наградного оружия.

Определять наличие и степень вины предпринимателя должен суд. Дожидаться его вердикта за решеткой камеры предварительного заключения или следственного изолятора Джабраилову не придется. В его отношении была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, передает РИА Новости.

Отметим, ранее Dni.Ru писали, что миллиардер может и вовсе избежать наказания. Дело в том, что многие сведения о ночном инциденте в Four Seasons носят обрывочный характер и не всегда подтверждаются официальными источниками. "Если выстрел был произведен умышленно, то дело можно квалифицировать по каким-то статьям. Если же выстрел произошел случайно и никто не пострадал, то состава преступления здесь не будет", – в интервью НСН рассказывал адвокат Александр Карабанов.

Публикация от Рахман Янсуков (@yansukovrakhman) Янв 2 2017 в 9:20 PST

И действительно, почти одновременно с этим о непреднамеренности огня стали говорить знакомые бизнесмена. "Выстрел произошел случайно. У Умара старый наградной пистолет Ярыгина, который при передергивании затвора может сам выстрелить. Именно это и произошло сегодня ночью: Джабраилов передернул затвор – и раздался выстрел", – цитирует его Life.ru.

Напомним, согласно имеющейся в СМИ информации, Умар Джабраилов сделал несколько выстрелов в потолок своего номера после того, как ужин ему доставил не официант, а уборщица. Своими действиями предприниматель якобы пытался добиться встречи с администрацией Four Seasons. Однако в дверь к нему постучали не гостиничные служащие, а полицейские.

Представители правоохранительных органов отметили, что во время задержания предприниматель находился в состоянии опьянения. Однако алкогольного или наркотического они затруднились сказать – определить это должна будет экспертиза. Кроме того, в номере был обнаружен загадочный белый порошок. Его химический состав также должны будут определить специалисты.