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Общество

Джабраилова отпустили из "обезьянника" под подписку

Умар Джабраилов. Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Chernov
Миллиардера Умара Джабраилова, задержанного из-за стрельбы в гостинице Four Seasons в центре Москвы, выпустили из камеры отделения полиции "Китай-город". Предпринимателю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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После ночного инцидента в столичном отеле полиция Москвы возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство". Она предусматривает реальные сроки заключения и другие виды наказания, заметил представитель правоохранительных органов. Кроме того, суд может лишить миллиардера Умара Джабраилова права на ношение наградного оружия.

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Сюжеты Стрельба миллиардера Джабраилова

Определять наличие и степень вины предпринимателя должен суд. Дожидаться его вердикта за решеткой камеры предварительного заключения или следственного изолятора Джабраилову не придется. В его отношении была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, передает РИА Новости.

Отметим, ранее Dni.Ru писали, что миллиардер может и вовсе избежать наказания. Дело в том, что многие сведения о ночном инциденте в Four Seasons носят обрывочный характер и не всегда подтверждаются официальными источниками. "Если выстрел был произведен умышленно, то дело можно квалифицировать по каким-то статьям. Если же выстрел произошел случайно и никто не пострадал, то состава преступления здесь не будет", – в интервью НСН рассказывал адвокат Александр Карабанов.

И действительно, почти одновременно с этим о непреднамеренности огня стали говорить знакомые бизнесмена. "Выстрел произошел случайно. У Умара старый наградной пистолет Ярыгина, который при передергивании затвора может сам выстрелить. Именно это и произошло сегодня ночью: Джабраилов передернул затвор – и раздался выстрел", – цитирует его Life.ru.

Напомним, согласно имеющейся в СМИ информации, Умар Джабраилов сделал несколько выстрелов в потолок своего номера после того, как ужин ему доставил не официант, а уборщица. Своими действиями предприниматель якобы пытался добиться встречи с администрацией Four Seasons. Однако в дверь к нему постучали не гостиничные служащие, а полицейские.

Представители правоохранительных органов отметили, что во время задержания предприниматель находился в состоянии опьянения. Однако алкогольного или наркотического они затруднились сказать – определить это должна будет экспертиза. Кроме того, в номере был обнаружен загадочный белый порошок. Его химический состав также должны будут определить специалисты.

Автор: Геннадий Куприянов30 августа 2017, 19:52

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