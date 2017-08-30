Миллиардера Джабраилова посадили в "обезьянник"

В Сеть попала запись, на которой видно, как задержанный за стрельбу Умар Джабраилов меряет шагами камеру в отделении полиции "Китай-город". Предприниматель оказался за решеткой после дебоша в отеле Four Seasons в центре Москвы.

VIP-клиент заказал обед в номер, еду ему привезла уборщица. Джабраилов счел это личным оскорблением и от возмущения начал палить в потолок из наградного пистолета, добиваясь встречи с администрацией гостиницы. Однако в дверь к экс-сенатору постучали полицейские, и важный гость был доставлен в отделение, где и провел следующую ночь.

"Джабраилов устроил стрельбу в номере отеля Four Seasons по формальному поводу. Он находился в состоянии опьянения – в наркотическом или алкогольном, покажет экспертиза", – сообщил анонимный источник агентству ТАСС. По неподтвержденной информации, в номере миллиардера нашли "порошок белого цвета", пишет РБК, ссылаясь на своих информаторов в МВД.

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы. Помимо этого, предприниматель почти наверняка лишится права на ношение наградного пистолета, передает Ura.Ru со ссылкой на РИА Новости.

Умар Джабраилов – российский миллиардер, в 2004-2009 годах был членом Совета Федерации от Чеченской Республики, баллотировался в президенты России. Бизнесмен тратит большие деньги на искусство. Он – председатель попечительского совета Московского музея современного искусства, почетный академик Российской академии художеств и вице-президент Творческого союза художников России.

У отделения полиции собираются земляки предпринимателя. Группа поддержки Джабраилова состоит из бородатых мужчин, передает "Московский Комсомолец". Издание пишет, что полицейские опасаются провокаций со стороны друзей задержанного. В связи с этим в отделение пропускают только граждан, прописанных в районе Китай-город.