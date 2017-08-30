Миллиардера Джабраилова посадили в "обезьянник"

Задержание миллиардера Джабраилова Липницкая завершила карьеру Скрипач Коган умер от рака Эксклюзив "Дом-2"

Самое читаемое

Оба мужа Глаголевой едва сдерживались у гроба
Внук Пугачевой плюнул в лицо устроителям своей дорогой свадьбы
Звезду "Дома-2" умоляют показать сына врачам
Корчевникова на "России" заставили лебезить и унижаться перед Малаховым
Ольга Бузова осталась без волос
партнеры
Среда 30 августа
Лента новостей
16:21
Участник АТО закатил истерику из-за Крымского моста
15:58
Почему больной ВИЧ ребенок умер в семье верующих
15:38
Самый красивый преступник женится на миллиардерше
15:27
За что сын затаил обиду на Юрия Никулина
15:23
Россию обвинили в коварном сговоре с инопланетянами
15:13
Крик души Оли Бузовой: Я до сих пор не могу никого к себе подпустить
15:08
Названы богатейшие семейные кланы России
15:08
Когда исчезнет Каспийское море
14:34
"Хромую утку" Порошенко ждет печальное будущее
14:31
Виктория Толстоганова разрыдалась на груди известного актера
14:22
Перед свадьбой Шепелев довел Шурыгину до истерики
14:18
"Росатом" делает радиофармпрепараты доступнее
14:03
Первый фестиваль китайской живописи Гунби пройдет в Москве
13:56
Мать пристыдила Варнаву
13:50
Кизякову грозит тюрьма за растраченные 110 миллионов
13:41
Голые ведущие устроили соревнование по метанию топоров (видео)
13:25
Перевозбужденная Хаматова живет в страхе
13:16
Зарвавшийся внук Пугачевой набросился с оскорблениями на Баскова
13:10
Александр Олешко: Хватит издеваться!
13:07
В Сочи самолет приземлился между смерчами (видео)
12:48
Путин тепло поздравил Лукашенко с днем рождения
12:39
Раскрыта главная интрига порно
12:38
Евгения Симонова с семьей сбежала из Москвы в глушь
12:29
Приставы конфисковали у ресторатора 1,5 кг кабачков
12:27
"Английские сказки" Коммунарки привлекли инвесторов
12:22
Суздаль приглашает на фестиваль "Медовуха Fest 2017"
12:13
Исправность электричек в Москве проверят планшетами
12:09
В Москве пройдет выставка-продажа товаров для рукоделия и хобби
12:08
Ученые объяснили сразившую Липницкую болезнь
11:43
Алена Водонаева не пригласила на свадьбу родителей
11:38
Названа дата избавления Москвы от пробок
11:35
Шахназаров о скандале с Кизяковым: Это вранье
11:24
Алина Кабаева покинула Россию
11:14
Первый эко-фестиваль "День Леопарда" прошел в Москве
11:13
Маленькая внучка Татьяны Васильевой серьезно больна
11:07
Блудливый поп из "Дома-2" жестко изнасиловал послушницу монастыря
11:00
Кто зарабатывает на Ямало-Ненецком округе
10:57
Ученые рекомендовали есть больше жира
10:40
Медленная ходьба повышает риск смерти
10:33
Убийство врача из-за выдуманного рака попало на видео
10:16
13-летнего сына Понаровской совращали у нее на глазах
10:09
"Предварительные ласки" по-корейски сочли угрозой человечеству
09:59
В квартире на юго-западе Москвы нашли мумию
09:42
Огромная силиконовая грудь разрушила жизнь модели (видео)
09:39
Россиянку расстреляли на курорте в Таиланде
09:38
Новый ведущий "Пусть говорят" о тесной связи с Малаховым
09:09
Замужнюю Судзиловскую сняли в объятиях другого мужчины
09:09
Меланью Трамп осудили за сексуальный наряд в зоне бедствия
09:02
Знаменитая спортсменка умерла в возрасте 26 лет
08:41
Жанна Фриске могла родить от бывшего мужа
08:36
В движении "Ласточек" на МЦК произошел сбой
08:34
Сын актера "Интернов" выдвинул требования после убийства
08:24
Россиян напугали эпидемией туберкулеза
07:58
Названы дата и место прощания со скрипачом Дмитрием Коганом
21:58
Феминистки осквернили менструальной кровью портрет Николая II
21:56
Трагедия в мире музыки: Артисты шокированы смертью Когана
21:48
Мечтавший стать маньяком школьник убил одноклассницу
21:21
На курорте "Роза Хутор" сошел сель
21:15
Волочковой подсыпали смертельно опасное лекарство
21:12
На западе МКАД неизвестный открыл стрельбу
21:09
Любовный гороскоп на сентябрь 2017 года
20:50
Малахов на "провальном" шоу побил Борисова
20:46
Меркель высмеяли за обещание снять санкции
20:39
В Подмосковье полицейский ярко уволился со службы (видео)
20:27
Подозрительный предмет вызвал переполох в московском метро
20:15
"Жди меня" осталась без ведущего
19:57
Трамп помахал ядерной дубинкой перед носом России
19:45
Звезда сериалов жестоко расправилась с любовником и погибла
19:45
Киркоров взбешен безобразной выходкой отморозка
19:39
Эксперты просят запретить старые автобусы
19:11
Знаменитый скрипач Дмитрий Коган умер от рака
19:09
Забывчивый Костюшкин облажался на "мокром деле" (видео)
19:03
На Тайване обнаружили клубок пришельцев (видео)
18:37
На Малахова набросились из-за провального шоу
18:29
На западе Украины разбился самолет
18:26
В Россию идет смертельный грипп
18:11
На северо-востоке Москвы в детском саду поймали вандала
18:08
Бузову в шоу "Танцы" выставили на посмешище
17:56
Садальский обвинил беженку Максакову в чудовищной лжи
17:56
Приговоренная к смерти россиянка написала слезное обращение к матери
17:39
Гройсман раскрыл газовую диверсию на Украине
17:36
Пенсионеров на Первом канале заставили плясать перед Галкиным
17:31
Центробанк ввел временную администрацию в банке "ФК Открытие"
17:05
Водитель Mercedes откупился от сбитой 85-летней старушки печеньем
17:01
Липницкой заинтересовался известный ведущий
17:01
Трамп оконфузился с двумя блондинками в Финляндии
16:56
Продлить лето можно на выставке
16:43
Кобзон и Роналду "забронзовели" при жизни
16:42
Убийца "пьяного" мальчика заявилась домой к его отцу
16:39
Ольга Прокофьева с семьей удрала из России
16:35
Половине россиян пригрозили скорым диабетом
16:26
В московских садах осы объявили охоту на детей
16:13
В Москве в День города военные разгонят тучи
15:58
Олеся Судзиловская обескуражила признанием
15:52
Меркель поймали на провокации против России
15:52
На фиолетовой ветке московского метро случилось ЧП
15:52
Как изменилась Марина Александрова
15:47
Украинцы прикидываются русскими ради работы в ЕС
15:45
Тимати поразил вопиющей безграмотностью
15:43
Почему от россиян скрывают предотвращенные теракты
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жанна Фриске могла родить от бывшего мужа
Кобзон об онкобольном Задорнове: Он умирает
Мне не нравится твоя шляпа: убийство блогера в Москве вызвало шок
Максакова в коротком платье показала ноги известному ведущему
Перед свадьбой Шепелев довел Шурыгину до истерики
Забитой до полусмерти Максаковой переломали ребра
Происшествия

Миллиардера Джабраилова посадили в "обезьянник"

Умар Джабраилов. Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Chernov
В Сеть попала запись, на которой видно, как задержанный за стрельбу Умар Джабраилов меряет шагами камеру в отделении полиции "Китай-город". Предприниматель оказался за решеткой после дебоша в отеле Four Seasons в центре Москвы. 
прочитано 2521 раз

VIP-клиент заказал обед в номер, еду ему привезла уборщица. Джабраилов счел это личным оскорблением и от возмущения начал палить в потолок из наградного пистолета, добиваясь встречи с администрацией гостиницы. Однако в дверь к экс-сенатору постучали полицейские, и важный гость был доставлен в отделение, где и провел следующую ночь.

ПО ТЕМЕ

Уборщица довела Джабраилова до стрельбы в центре Москвы

На севере Москвы мужчина угрожает расстрелять прохожих

В Петербурге после стрельбы задержали звезду "Убойной силы"

"Джабраилов устроил стрельбу в номере отеля Four Seasons по формальному поводу. Он находился в состоянии опьянения – в наркотическом или алкогольном, покажет экспертиза", – сообщил анонимный источник агентству ТАСС. По неподтвержденной информации, в номере миллиардера нашли "порошок белого цвета", пишет РБК, ссылаясь на своих информаторов в МВД.

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы. Помимо этого, предприниматель почти наверняка лишится права на ношение наградного пистолета, передает Ura.Ru со ссылкой на РИА Новости. 

Умар Джабраилов – российский миллиардер, в 2004-2009 годах был членом Совета Федерации от Чеченской Республики, баллотировался в президенты России. Бизнесмен тратит большие деньги на искусство. Он – председатель попечительского совета Московского музея современного искусства, почетный академик Российской академии художеств и вице-президент Творческого союза художников России.

У отделения полиции собираются земляки предпринимателя. Группа поддержки Джабраилова состоит из бородатых мужчин, передает "Московский Комсомолец". Издание пишет, что полицейские опасаются провокаций со стороны друзей задержанного. В связи с этим в отделение пропускают только граждан, прописанных в районе Китай-город.

Автор: Михаил Войцеховский30 августа 2017, 14:05

комментарии

Политика

"Хромую утку" Порошенко ждет печальное будущее
"Предварительные ласки" по-корейски сочли угрозой человечеству
Меркель высмеяли за обещание снять санкции
Трамп помахал ядерной дубинкой перед носом России

Шоу-бизнес

Шепелев признался в чувствах к дважды изнасилованной Шурыгиной
За что сын затаил обиду на Юрия Никулина
Крик души Оли Бузовой: Я до сих пор не могу никого к себе подпустить
Нагулявшаяся Пугачева вернулась к мужу

Проишествия

Похищенная бизнесвумен рассказала о пытках
Миллиардера Джабраилова посадили в "обезьянник"
Известный музыкант бесследно исчез в Москве
Знаменитая спортсменка умерла в возрасте 26 лет

Lifestyle

Перевозбужденная Хаматова живет в страхе
Трагедия в мире музыки: Артисты шокированы смертью Когана
"Жди меня" осталась без ведущего
Россияне нашли в "Смешариках" недетский подтекст
Шоу-бизнес

Кизякову грозит тюрьма за растраченные 110 миллионов

У ведущего "Пока все дома" серьезные проблемы
Шоу-бизнес

Крик души Оли Бузовой: Я до сих пор не могу никого к себе подпустить

Поющая ведущая разоткровенничалась
Общество

Самый красивый преступник женится на миллиардерше

Хлоя Грин в скором времени выйдет замуж за бывшего заключенного
Общество

Участник АТО закатил истерику из-за Крымского моста

На Украине испытывают шок из-за темпов его строительства

Гороскоп

Любовный гороскоп на сентябрь 2017 года
Непредсказуемый Басков снова станет отцом
Гороскоп с 28 августа по 3 сентября
Судьба Серебренникова предрешена

Фоторепортажи

Кобзон и Роналду "забронзовели" при жизни
Обнаженные модели без фотошопа
Престарелый Табаков насмешил своим нелепым видом
Муж Жасмин вышел в свет после приговора

Спорт

Плющенко резко ответил Тарасовой
Призер Олимпиады-1988 оказался геем
Шарапова в стразах триумфально вернулась в США
Жулин рассказал об анорексии Липницкой

Регионы

В Сочи самолет приземлился между смерчами (видео)
В Подмосковье полицейский ярко уволился со службы (видео)
Убийца "пьяного" мальчика заявилась домой к его отцу
Таксист рассказал об умывании зеленкой девушек
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru