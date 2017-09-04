Миллиардер Джабраилов сделал заявление после стрельбы в отеле

Умар Джабраилов готов понести наказание. Об этом бизнесмен заявил в интервью.

Экс-сенатор от Чечни извинился за стрельбу в отеле. Миллиардер оправдал инцидент своей контузией и взвинченными нервами. "Это связано с моей нервной системой, моими переживаниями, нервным срывом, аффектом. Я сожалею сейчас об этом, произвел два выстрела в потолок… Я готов ответить перед законом в рамках того, что я сделал, но не более", – рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Предприниматель напомнил, что принимал участие в боевых действиях в Чечне и получил контузию. Также Джабраилов пояснил, зачем ему пистолет. "Я люблю ходить один. Для самообороны этот ствол иногда с собой носил. В тот вечер, 29 августа, он оказался при мне. И вот я им воспользовался, выразив свой протест бунтарский, если можно так сказать. Я ни в кого не собрался стрелять. Я выстрелил в потолок от отчаяния", – заявил бизнесмен.

Напомним, что Умар Джабраилов стал виновником инцидента в отеле Four Seasons. Вечером 29 августа он заказал обед в номер и оскорбился, когда еду принесла уборщица. Миллиардер достал пистолет и начал стрелять в потолок, добиваясь встречи с администрацией. Работники отеля вызвали стражей порядка, но дебошир сообщил, что без боя не сдастся. Впрочем, позже передумал и сложил оружие.

Бизнесмена доставили в отделение полиции "Китай-город", куда вскоре начали съезжаться его земляки. Опасаясь нападения на участок, правоохранители стали пропускать в район только граждан, прописанных там. В отношении Джабраилова возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", предприниматель отпущен под подписку о невыезде.