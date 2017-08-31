"Без боя не сдамся": миллиардер Джабраилов объяснил стрельбу в отеле

Выяснились новые подробности инцидента, когда бизнесмен Умар Джабраилов в номере столичного отеля Four Seasons неожиданно открыл стрельбу. Оказывается, охранники гостиницы не слышали выстрелов, но испугались, увидев на мониторах видеонаблюдения человека с пистолетом в руке.

Секьюрити вызвали полицию, заявив, что в номере 633 вооруженный человек. Когда стражи порядка явились к Джабраилову и потребовали отдать пистолет, бизнесмен, как герой классических боевиков, заявил, что без боя не сдастся, пишет газета "Коммерсантъ".

К счастью, полиции все же удалось уговорить дебошира выпустить из рук оружие, после чего его заставили лечь на пол и надели наручники. Позже выяснилось, что ствол находился у Джабраилова легально. Он предоставил представителям правоохранительных органов разрешение на ношение боевого пистолета Ярыгина, которым был награжден приказом тогдашнего главы МВД Рашида Нургалиева.

Объяснил предприниматель и свое странное поведение в номере. По словам Джабраилова, пули в потолок он выпустил случайно. Мол, решил проверить пистолет, которым за несколько лет ни разу не воспользовался. А поскольку опыта стрельбы у него нет, он случайно несколько раз нажал на курок.

Напомним, ранее стало известно, что бизнесмен Умар Джабраилов был задержан полицией за стрельбу в отеле Four Seasons. Согласно первоначальной версии предпринимателя, отдыхая в номере, он почувствовал сильный голод и заказал ужин. Однако по каким-то причинам тележку с едой ему доставила уборщица, а не официант. Это страшно оскорбило Джабраилова, и он в гневе начал палить в потолок.