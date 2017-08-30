Уборщица довела Джабраилова до стрельбы в центре Москвы

Установлена причина, по которой известный бизнесмен и политик Умар Джабраилов открыл стрельбу в номере московской гостиницы. Предпринимателя разгневало, что ужин ему подала уборщица, а не официант.

Инцидент произошел в номере отеля Four Seasons в центре Москвы. Бизнесмен Джабраилов хорошо проводил время в одиночестве до тех пор, пока его не накрыл приступ страшного голода.



Предприниматель заказал еду в номер, однако, как сообщает паблик Mash, "тут-то и произошло непоправимое". По какой-то причине тележку с едой Джабраилову доставил не официант, а уборщица.

Бизнесмена это оскорбило, и он в гневе начал стрелять в потолок, требуя к себе руководство отеля. Вскоре на место происшествия была вызвана полиция. Они заковали дебошира в наручники и доставили в ОВД. К счастью, приступ бешенства к тому времени прошел, и Джабраилов не стал оказывать сопротивления полицейским.

По подозрению в хулиганстве возбуждено уголовное дело, пишет РИА Новости. Если вина бизнесмена будет доказана, ему грозит наказание в виде реального срока заключения.

Умар Джабраилов – известный бизнесмен и политический деятель, бывший зампред комитета Совета Федерации по международным делам, а также основатель ассоциации предпринимателей "Аванти" и холдинга "Плаза". Кроме того, предприниматель – известный покоритель женских сердец.

В разное время ему приписывали романы с Ксенией Собчак и американской моделью Наоми Кемпбелл. Сейчас он женат на молодой российской художнице и воспитывает двух дочерей от первого брака.