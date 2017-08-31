Неожиданный поворот в деле миллиардера Джабраилова

В Главном управлении МВД по городу Москве заявили, что полиция не награждала экс-сенатора Умара Джабраилова наградным оружием. Оформлялось лишь разрешение на право ношения и хранения пистолета.

"Решение о награждении гражданина наградным оружием органами внутренних дел не принималось, столичным главком полиции в 2008 году в установленном порядке было оформлено лишь разрешение на право хранения и ношения указанного пистолета", – сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы Главного управления МВД по городу Москве Юрий Титов.

Таким образом, сообщения о награждении Джабраилова оружием не нашли подтверждения. Однако он имеет разрешение на ношение и хранение пистолета Ярыгина, из которого сенатор и открыл ночью стрельбу в своем гостиничном номере в нескольких сотнях метров от Кремля.

"Я сожалею, что стал нарушителем общественного порядка, но мне пришлось это сделать, и я это сделал", — заявил позже Джабраилов. По словам миллиардера, его безумно возмутило хамское отношение к нему сотрудников гостиницы, сообщает Рен-ТВ.

"Это отношение не как гостю в пятизвездочном отеле, а как в трешке", – заявил он. Ранее Джабраилов говорил, что не пользовался пистолетом Ярыгина на протяжении нескольких лет и сейчас по нелепой случайности выстрелил из него несколько раз.





Напомним, по сообщениям СМИ Умар Джабраилов заказал еду в номер отеля Four Seasons в центре Москвы, где он жил. Тележку с едой Джабраилову доставил не официант, а уборщица. Бизнесмена это оскорбило, и он в гневе начал стрелять в потолок, требуя к себе руководство отеля. Была вызвана полиция. Они заковали дебошира в наручники и доставили в ОВД.

