Российская звезда затмила в Каннах саму Пэрис Хилтон
Актриса шокировала присутствующих
Фигуристка блеснула на красной дорожке в шикарном вечернем платье
19-летняя дочь пресс-секретаря президента покорила Канны
Во Франции завершился юбилейный Каннский кинофестиваль
Драма российского режиссера участвовала в основной конкурсной программе фестиваля
Актриса явилась на красную дорожку в Каннах без белья
Фигуристую 35-летнюю актрису назвали дивой
Dni.Ru сделали подборку самых красивых нарядов третьего дня кинофестиваля
По словам блогерши, фестиваль организован хуже, чем "Кинотавр"