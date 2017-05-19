Божена Рынска закатила скандал в Каннах

Скандально известная блогерша Божена Рынска вслед за Викторией Боней и Еленой Исинбаевой отправилась покорять Каннский кинофестиваль. Без шума, склоки и критических замечаний дело не обошлось.

Не успела Божена приехать на Лазурный Берег, как тут же поскандалила с водителем такси. Сразу же после обмена любезностями журналистка наябедничала на обидчика 200 тысячам подписчиков в Facebook.

"Как жаловаться на ффранцузский #uber?! У водителя не работал навигатор. Черти куда завез, хамил, адрес спрашивал у Игоря. Потеряли 10 минут. Араб, конечно", – выпустила пар раздраженная Рынска.

Еще одним разочарованием стало для нее мероприятие, ради которого она пожаловала во Францию. "Ну, что. Каннский фестиваль организован существенно хуже, чем #кинотавр", – поделилась своим недовольством блогерша.

И только потрясающая, если верить отзывам, картина "Нелюбовь" сумела растопить сердце Божены. "Зал дворца Фестивалей 10 минут не отпускал Звягинцева и Роднянского после окончания фильма. Ему стоя рукоплескали и не давали уйти. Сокрушительный успех", – рассказала о триумфе российского режиссера Рынска.

Позже публицистка сообщила, чем именно ее проняла лента. "Друзья, Звягинцев всякий раз меня так вштыривает, что надо собраться с мыслями. Постараюсь собраться и написать в полете что-то типа рецензии. Фильм называется Нелюбовь. Это история, как поколение травматиков травмирует своих детей, а те своих. И далее по цепочке. Я много путешествую, и я вам гарантированно заявляю. Я нигде не видела такой агрессии к своим детям, как в России. Половина россиян ненавидит своих детей", – считает Божена.

Блогерша много раз наблюдала, как неправильно родители обращаются с отпрысками . "На Кинотавре пройдитесь от Парк Отеля к Жемчужине. И обратно. По парку. Ох, вы наслушаетесь. "Иди сюда!" "Я кому сказала" "Куда пошел!" "Тебе сколько раз повторять". Ребеночек трех лет отбежал шагов на 20 от мамы (или бабушки). Бегает детка, мир изучает. Тут же агрессивное "Куда пошел!!!!!". "Не трогай кошку, я сказала!". Это какой-то концлагерь. Нет, я понимаю, как можно вскрыться от чужих детей, с которыми ты заперт в одном пространстве самолета. Но как можно ненавидеть своего?!" – недоумевает Рынска, у которой нет потомства.

Зато у нее много грустных воспоминаний о юности. "Я в этой ненависти прожила все детство. Если бы не бабушки, я бы покончила с собой. Я знаю, как убивает ребенка немотивированная агрессия родителей. Собственно, об этом притча Звягинцева", – резюмировала Божена.