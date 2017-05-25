Оголившуюся Ходченкову раскритиковали за вульгарный наряд

Российская актриса Светлана Ходченкова вновь попала под град критики из-за платья в Каннах. Ее первый наряд с воланами на спине как у дракона показался пользователям Сети блеклым, а новый – вульгарным.

Светлана во всем блеске появилась на шумной вечеринке компании L'Oreal, организованной на Лазурном Берегу в рамках кинофестиваля. Помимо Ходченковой на этом празднике было немало красавиц.

В откровенных нарядах на красной дорожке блистали топ-модели Ирина Шейк, Даутцен Крез, Лара Стоун. Глубокими декольте порадовали фотографов актрисы Ева Лонгория, Миша Бартон и светская дива Пэрис Хилтон. Чересчур развратное платье последней модные эксперты уже окрестили провалом. Как и наряд Ходченковой.

Стилисты выбрали для Светланы нескромное "голое" платье с декольте до пупа. Высокий разрез на юбке до зоны бикини вызвал горячие споры в Сети. Комментаторы посчитали, что Ходченкова и так достаточно красивая, чтобы иметь успех, не привлекая к себе внимание подобными вульгарными, провокационными образами. Такие методы больше подходят Ким Кардашьян и бельевым моделям, которых хлебом не корми, а дай только обнаженными публично продефилировать.

Однако были и те, кому шедевр дизайнерского искусства из прозрачной черной ажурной ткани понравился. Да и на Ходченкову, распустившую длинные волосы, можно любоваться вечно. В качестве аксессуара утонченная актриса выбрала серебристые длинные серьги. Некоторые иностранные репортеры посчитали, что эффектная россиянка не потерялась на фоне оголенных моделей с идеальными фигурами.

Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova) Май 23 2017 в 9:12 PDT

Как писали Dni.Ru, днем ранее Ходченкова прибыла на Каннский фестиваль в качестве посланницы известного косметического бренда. По красной дорожке известная российская актриса прошлась в открытом платье из золотистой парчи с плиссированным шлейфом и фантазийными воланами.

Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova) Май 23 2017 в 4:09 PDT

Интернет-ехидны раскритиковали в пух и прах наряд актрисы: дескать, в нем она блеклая и похожа на дракона. По мнению комментаторов, эта дизайнерская вещь выглядит дешево на фоне нарядов других знаменитостей, воланы утяжелили образ, да и вообще актриса Моника Беллуччи появилась на той же красной дорожке в похожем платье, что считается катастрофой на мероприятиях такого уровня.