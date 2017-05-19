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Май 19, 2017
просмотры: 123

Лучшие декольте Канн

567

Именитые гости Каннского кинофестиваля 19 мая смотрят фантастический боевик "Окча", снял который южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо. Фотографы же, заполонившие красную дорожку, разглядывают глубокие декольте актрис и моделей.

Среди гостей блистали Рианна, Айшвария Рай, Джессика Честейн и многие другие. Dni.Ru сделали подборку самых красивых нарядов третьего дня киностмотра.

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