Лучшие декольте Канн

Именитые гости Каннского кинофестиваля 19 мая смотрят фантастический боевик "Окча", снял который южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо. Фотографы же, заполонившие красную дорожку, разглядывают глубокие декольте актрис и моделей.
Среди гостей блистали Рианна, Айшвария Рай, Джессика Честейн и многие другие. Dni.Ru сделали подборку самых красивых нарядов третьего дня киностмотра.
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