Актриса Кристен Стюарт с сальными волосами опозорилась в Каннах

Звезда американской фантастической мелодрамы "Сумерки" Кристен Стюарт посетила кинофестиваль в Каннах. Актриса шокировала присутствующих нелепым нарядом.

Кристен выбрала очень противоречивый образ. Строгая черно-белая цветовая гамма костюма Стюарт вполне подходила для торжественного выхода, но неряшливое исполнение наряда сбивало с толку.

Вероятно, артистка в попытках сделать ставку на унисекс хотела быть оригинальной и выделиться на фоне красоток в пышных юбках. Безусловно, у нее получилось привлечь к себе всеобщее внимание.

Много разговоров было не только вокруг экстравагантного костюма Кристен – прическа звезды тоже подверглась жесткой критике. Короткие волосы были зачесаны на лоб и густо вымазаны средством для укладки. Со стороны казалось, что артистка пренебрегла душем и заявилась с сальными локонами.

Публикация от Kristen Stewart (@kristenstewart__) 17 Май 2018 в 4:45 PDT

Напомним, что 28-летняя актриса прославилась благодаря главной роли в ленте о вампирах "Сумерки". Долгое время у девушки был роман с партнером по фильму Робертом Паттинсоном. Они расстались, когда стало известно об интрижке артистки с режиссером Рупертом Сандерсом, который снимал ее в своей картине "Белоснежка и охотник". Роберт бросил неверную Кристен, а Руперту скандал стоил брака и карьеры.

После того случая Кристен поняла, что с мужчинами в ее жизни покончено. Актриса обратила свое внимание на девушек и стала бисексуалкой. С конца 2016 года она встречается с моделью Стеллой Максвелл.