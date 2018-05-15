Навка показала огромный живот в Каннах

Татьяна Навка появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Фигуристка блеснула пред толпой зевак и журналистов в шикарном вечернем платье.

Для первого появления на фестивале Татьяна выбрала черно-белый наряд с открытыми плечами. Платье с юбкой до пят сделало и без того восхитительную фигуру Навки еще стройнее и соблазнительнее.

Образ дополнили браслеты на руках и внушительное колье на шее. Свои белокурые локоны фигуристка собрала в изящную прическу. На красной дорожке Татьяна затмила многих знаменитостей.

Навка поделилась фотографией с мероприятия в Instagram. "И снова здравствуй, Каннский фестиваль", – подписала она снимок. Поклонники пришли в восторг от вида любимицы. "Красота, все-таки черно-белое всегда выигрывает. Люблю это сочетание", "Обалденная красоточка", "Очень красивый наряд на красивой женщине", "Шикарна", "Татьяна прекрасная", – отметили фанаты в комментариях.

Однако не всем пришелся по вкусу образ фигуристки. Некоторые разглядели у Татьяны огромный живот. Мнения фолловеров насчет возникновения пузика у знаменитости разделились: одни подумали, что виноват фотограф, выбравший неудачный ракурс, другие пошутили, что спортсменка плотно поела перед выходом, а третьи уверены, что Навка ждет третьего ребенка.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 14 Май 2018 в 12:54 PDT

"Кажется, что в положении", "Татьяна!!! Все отлично!!! Но правда – животик!! Наверное, неправильный фокус", "Беременна?!" "Какой животик) Вы беременны?" – прокомментировал народ фотографию.



Отметим, что у 43-летней Татьяны Навки есть две дочери – Александра и Надежда. Фигуристка не раз говорила, что мечтает еще об одном ребенке. Спортсменка быстро восстановилась после вторых родов, поэтому неудивительно, что она хочет снова стать мамой.

