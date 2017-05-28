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Золотую Пальмовую ветвь получил фильм "Квадрат"

Фото: GLOBAL LOOK press
Золотую Пальмовую ветвь получил фильм "Квадрат" шведского режиссера Рубена Эстлунда. Гран-При вручили французу Робену Кампийо, который снял картину "120 ударов в минуту" про борьбу сексуальных меньшинств с ВИЧ в Париже начала 1990-х годов.
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Приза за лучший сценарий удостоились грек Йоргос Лантимос за фильм "Убийство Священного оленя" и шотландка Линн Рэмси за картину "Ты никогда здесь не был". Лучшим актером признали Хоакина Феникса, снявшегося в фильме "Ты никогда здесь не был". Лучшей актрисой признана Диана Крюгер, сыгравшая роль лишившейся родственников женщины в фильме Фатиха Акина "Из ниоткуда".                              Российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за фильм "Нелюбовь". В основном конкурсе участвовало 19 картин.

Спецприз жюри в честь 70-летия фестиваля вручили Николь Кидман. Она участвовала в основном конкурсе киносмотра с двумя картинами.


28 мая 2017, 21:40

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