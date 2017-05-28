Золотую Пальмовую ветвь получил фильм "Квадрат"
Приза за лучший сценарий удостоились грек Йоргос Лантимос за фильм "Убийство Священного оленя" и шотландка Линн Рэмси за картину "Ты никогда здесь не был". Лучшим актером признали Хоакина Феникса, снявшегося в фильме "Ты никогда здесь не был". Лучшей актрисой признана Диана Крюгер, сыгравшая роль лишившейся родственников женщины в фильме Фатиха Акина "Из ниоткуда". Российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за фильм "Нелюбовь". В основном конкурсе участвовало 19 картин.
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