Золотую Пальмовую ветвь получил фильм "Квадрат" шведского режиссера Рубена Эстлунда. Гран-При вручили французу Робену Кампийо, который снял картину "120 ударов в минуту" про борьбу сексуальных меньшинств с ВИЧ в Париже начала 1990-х годов.

Приза за лучший сценарий удостоились грек Йоргос Лантимос за фильм "Убийство Священного оленя" и шотландка Линн Рэмси за картину "Ты никогда здесь не был". Лучшим актером признали Хоакина Феникса, снявшегося в фильме "Ты никогда здесь не был". Лучшей актрисой признана Диана Крюгер, сыгравшая роль лишившейся родственников женщины в фильме Фатиха Акина "Из ниоткуда". Российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за фильм "Нелюбовь". В основном конкурсе участвовало 19 картин.

Спецприз жюри в честь 70-летия фестиваля вручили Николь Кидман. Она участвовала в основном конкурсе киносмотра с двумя картинами.









