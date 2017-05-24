Обольстительная Макеева оголилась в Каннах

Анастасия Макеева, как и многие другие отечественные артистки, блистает в эти дни в Каннах. Сначала артистка прекрасно провела время на кинофестивале, а затем отправилась наслаждаться солнцем на пляже.

Оказавшись на Лазурном побережье, Анастасия поспешила скинуть одежду и устроить фотосессию в купальниках. Парочкой снимков звезда кино и сериалов поделилась на своей странице в Instagram.

"Вчера смотрели кино, а сегодня пусть весь пляж смотрит на меня", – кокетливо подписала свое изображение обольстительная 35-летняя актриса. Восхищенные подписчики отметили, что у Макеевой потрясающая, женственная фигура, и назвали ее дивой.

"Охрана должна прилагаться а такой красоте!!! Ну украдут же!!!))) ", "Стройняшечка!", "шикарная)))", "Вам очень идут Канны", "Сногсшибательная красота и грация", "Такая красивая. И даже животик есть красивый!", "О, мой бог! У Вас идеальная фигура, Анастасия Васильевна! Вы божественны", "Дива!!! Невероятная", – обласкали артистку поклонники.

Публикация от Анастасия Макеева (@makeevan) Май 24 2017 в 5:46 PDT

Анастасия наслаждается своим пребыванием на Лазурном Берегу. "Наши французские каникулы в Каннах с подружкой, именно то что нужно пока в Москве май еще не понял что он весна))))", – шутливо сообщила в микроблоге Макеева.

Публикация от Анастасия Макеева (@makeevan) Май 24 2017 в 5:51 PDT

Ранее артистка призналась, что ее поездка на Каннский кинофестиваль не обошлась без приключений. Подружке тоже пришлось помучиться. "Итак... 22 го я вышла из дома в 22:00 и летела я через Барселону в Ниццу и прилетела вы 8:40 Моя Аннушка летела из Женевы и опоздала на самолет. Я взяла такси и поехала в отель и это отдельная глава этой книги. Я справилась и я в отеле, но второй самолет Анны задержали. Вообще вместо 10:00 утра мы таки воссоединились в 15:00 и началось. Я требовала трапезы, ибо есть хотела со вчера, а Анна хотела мерить платья для похода на кинофестиваль. Но мы подруги и договорились. Мы поели и померили платья и отправились приводить себя в порядок и вышли прямой эфир. Шли вторые сутки, как я не спала, но уже поела", – со смехом рассказала Макеева.

На кинофестивале было очень холодно. "Анна выпердрилась и не взяла с собой утепление, я же опытный боец и да, я на дорожке была, как лохушка с кофтой, но зато после я была в тепле, а Аннушка мерзла весь вечер. Итак, мы красивые в машине ждем своего часа и после нашего легендарного видео мы обе ВНИМАНИЕ уснули... нас разбудили и мы пошли... ну....ничем не отличается эта дорожка от наших, только идти пришлось быстрее... ибо всем охота", – поделилась своими впечатлениями от мероприятия Анастасия.