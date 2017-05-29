Откровенные наряды Лизы Песковой

Эффектная 19-летняя дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавета покорила Канны, появившись на красной дорожке в платье с голой спиной. Dni.Ru решили вспомнить и другие вау-образы блондинки.

Многие отмечают, что Елизавета в плане красоты взяла все лучшее у родителей. Пескова была одной из самых ярких участниц Бала дебютанток и на красных дорожках мероприятий длинноволосая красотка неизменно вызывает вздохи восхищения.

На церемонии закрытия Каннского кинофестиваля дочь пресс-секретаря президента России появилась в прозрачном длинном платье с обнаженной спиной. Елизавета, подчеркнувшая глаза ярким макияжем, выглядела настолько обворожительно и сексуально, что ее снимки облетели многие светские издания.

Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) Май 28 2017 в 1:03 PDT

Пользователи Сети тоже буквально засыпали Пескову лестными словами. "Безупречное чувство вкуса!", "Ты просто вау🔥", "Если бы твое фото показали миру в девятнадцатом веке, то все бы подумали, что перед ними королева!", "Очень красивая!!!", "Твоя мама сама аристократичность и тебе смогла привить вкус! Молодцы!" – устроили овацию Лизе ее подписчики в Instagram.

Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) Май 28 2017 в 1:17 PDT

К слову, недавно на десятилетнем юбилее одного популярного глянцевого журнала Елизавета, обнажившая плоский живот, в прямом смысле блистала в серебристом бюстье.

Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) Апр 21 2017 в 1:22 PDT

Для мероприятий женственная Пескова неизменно выбирает шпильки. Роскошные локоны она чаще всего распускает, ибо зачем прятать от народа такое богатство?

Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) Окт 29 2016 в 3:55 PDT

Очевидно, что из всех цветов Елизавета предпочитает черный, а наряды – чаще всего обтягивающие фигуру и подчеркивающие осиную талию.

Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) Июл 9 2016 в 2:52 PDT

Хотя Песковой идет и оттенок пьяной вишни. В "русалочьем" платье фигуристая блондинка затмит любую звезду экрана.

Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) Июн 9 2016 в 6:09 PDT

Отметим, что и вне красных дорожек девушка необычайно притягательна. Например, на пляже она просто богиня.

Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) Авг 21 2016 в 11:44 PDT

Даже в спортзал Елизавета одевается так, будто хоть сейчас на обложку спортивного журнала.

Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) Сен 20 2016 в 10:15 PDT

Напомним, наследница Пескова является студенткой бизнес-школы. Елизавета живет в Париже седьмой год. До этого она обитала в столице России, и ей есть с чем сравнивать. "Здесь я успеваю гораздо больше, чем в Москве, несмотря на то что большинство расстояний преодолеваю пешком или на метро и к тому же получаю от этих прогулок большое удовольствие", – призналась красотка.