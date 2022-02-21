Попавшая в допинг-скандал Валиева объявлена победителем

Путь к заветному золоту для фигуристки оказался тернистым: сначала положительный допинг-тест, потом полная неизвестность из-за расследования и в конце концов четвертое место после лидерства в короткой программе.
За спортсменку переживала вся Россия, звезды эстрады, кино, театра и спорта выражали ей поддержку. Тем не менее, в Россию Валиева прибыла расстроенная, что неудивительно, учитывая падения во время произвольной программе и ошибки в прыжках. Да, с Пекина фигуристка вернулась без золота, но, как оказалось, победы она достигла в другом.
Аналитики выяснили, что Камилла Валиева заняла первую строчку в рейтинге самых упоминаемых спортсменов в русскоязычных социальных медиа за всё время Игр в Пекине. Таким образом, в общей сумме ее упомянули 323,7 тысяч раз. И даже в рейтинге английских соцмедиа ей удалось попасть в тройку лидеров и занять второе место по количеству упоминаний.
Напомним, "Дни.ру" рассказывали о том, как Камиллу встречали на родине. 15-летнюю спортсменку приветствовал хоккеист Вячеслав Фетисов, который, видя расстроенное настроение фигуристки, попытался поднять ей настроение, рассказав о том, что все в России за нее переживали и ни в коем случае не винили в произошедшем. Кроме того, хоккеист напомнил, что впереди у девушке еще будут Олимпиады, в которых она обязательно одержит победу.