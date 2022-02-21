"Девочка сдала": разгневанную Трусову срочно отправили на реабилитацию

Психоаналитик Александр Савченков рассказал, как можно спасти пережившую стресс Александру Трусову.

Несколько дней назад весь мир следил за нашими фигуристками на Олимпиаде. Финал соревнований получился очень неожиданным и для некоторых трагичным: Анна Щербакова чисто исполнила программу и взяла золото, Камила Валиева не справилась с давлением и осталась без медали, Александра Трусова первая в мире прыгнула пять четверных прыжков на Играх, но стала лишь второй. Спортсменка не выдержала и устроила истерику.

"Все мы имели возможность наблюдать трагическую развязку, которой завершилось выступление наших фигуристок в Пекине. Александра Трусова отреагировала на второе место словами: "Я ненавижу этот спорт, никогда не выйду на лед". Девочка сдала. По реакции мы видим жесточайший эмоциональный срыв", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Александр Савченков.

Психоаналитик также заговорил и о подруге по команде королевы квадров. Эксперт рассказал, что чувствует Камила Валиева.

"Оба случая показательны, говорят о высоком уровне психической и физической напряженности, которой подвергаются спортсменки при подготовке к соревнованиям такого уровня. Во-первых, спортсменки тренируются на пределе физических сил. Во-вторых, при подготовке к соревнованиям они подвергаются жесткому психологическому прессингу со стороны тренеров. Их буквально накручивают на достижение победы. В-третьих, они еще дети. У них нет психических ресурсов для того, чтобы справиться с запредельным уровнем ответственности (представлять страну) и стабилизировать состояние в случае проигрыша. Естественно, что неокрепшая психика не выдерживает и дает сбой. Результатом стали и ошибки Валиевой, и яркая реакция Трусовой. Что касается Александры, ее реакция естественна, как реакция срыва. Серебро она расценила как собственное поражение. А вину за поражение девичья психика импульсивно перенесла на спорт и выплеснула на него всю ненависть в словах: "Я ненавижу этот спорт". Естественно, через какое-то время она успокоится, но последствия для психики необратимы", – не дал утешительных прогнозов Савченков.

По словам психолога, спорт высоких достижений – это перемалывающая машина, а в том, что случилось, виновата система целиком, начиная от тренеров, потогонных тренировок и заканчивая тем давлением, которое оказывает на спортсменок пресса. Защититься от этого нельзя.

"В данном случае можно прогнозировать все что угодно: от меланхолии до эмоционального выгорания. В спорте такое часто бывает. Надлом не проходит бесследно. Можно с уверенностью сказать, что девочкам необходима психологическая и физическая реабилитация, — практически отправил Трусову на реабилитацию врач.