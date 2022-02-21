Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Прозревшая Гурцкая поведала о своем состоянии: Чувствую себя нормальной
"Целуются взасос с мужиками": поменявшему пол Дроботенко досталось
Зачем Лановой оставался с юной Куликовой один на один в аудитории: признание звезды "Склифосовского"
Рак у 60-летней жены Виторгана появился после встречи с друзьями
партнеры
Понедельник
21 февраля
Лента новостей
10:32
"Девочка сдала": разгневанную Трусову срочно отправили на реабилитацию
10:23
"Нам нужно расстаться": жена Ширвиндта шокировала народ откровенным признанием
10:14
"Отшлепаю": игривая Подольская пообещала Преснякову домашние забавы
09:55
"Чуть выше среднего": Борщева развенчала миф о сказочном богатстве актеров
09:54
Харламова застукали в объятиях с наплевавшей на него в трудный час возлюбленной
09:34
"Есения ему пишет": тяжелобольная Казьмина рассказала о мольбах малолетней дочери Аршавина
09:21
Спустя 11 лет раскрыта причина смерти Барыкина: Не в силах был работать
09:03
Телеведущий Соловьев не сдержал слез в прямом эфире
08:46
"Проплаченный пиар": новый мужик Волочковой оказался по уши в долгах
08:41
Добитая предательством Кудрявцева пожаловалась на неудачу в любви: Опять на те же грабли
08:11
Не то сын, не то дочь: забеременевшая Фриске предъявила бесполый зародыш из матки
06:04
"Нет слов": Народ в шоке от поступка обколотой Андреевой
04:05
День Захария Серповидца: народные приметы 21 февраля
01:36
Сбежавшая из России Бузова поразила вульгарным видом
23:15
"Маразм подкрался незаметно": 55-летняя Штурм вышла к людям в магазине в кружевных трусиках
20:10
"Хоть плюй в глаза": взлохмаченная Собчак показала почерневшее лицо
18:12
"Живот уже не скрыть": округлившаяся Тодоренко подогрела слухи о беременности
18:06
Как Россия ставит рекорд по продажам многоэтажек при высоком спросе на частные дома
18:02
"Дырки в теле": Моргенштерн шокировал признанием после сплетен о разводе
17:51
Не должна опускать рук: Владимир Путин поддержал убитую горем Камилу Валиеву
17:27
Точно Наташа: Раскрыта личность новой пассии Илона Маска
17:26
Как легко сэкономить на ЖКХ
17:22
Народ в ужасе от китайской модели: Робот или человек?
17:20
Лепса застали за интимным занятием с молодой блондинкой
16:54
С главы Евросовета сбили спесь после угроз России
16:41
Не уберегли: 95-летнюю Елизавету II раздавила смертельная болезнь
16:32
Постаревшая Алферова впервые вышла на подиум после ковида: Зал ахнул!
16:30
"Отказываюсь продолжать": оскандалившийся Киркоров выдвинул условие на шоу "Маска"
16:24
Жительница Белгородской области ушла под землю на глазах у прохожих
15:46
Втянутая в скандал Бузова покрылась пятнами: Лицо белое, грудь красная
15:08
Беременность Фриске трагически закончилась: отец сообщил страшную новость
15:01
"Стараются получить любовь": Ради кого Светличная предала старшего сына
14:32
Вскрылась тайная страсть Вертинского к известной актрисе
14:30
Трагедия для украинского народа: Зеленский об отношениях с Россией
14:14
Грандиозный обман, разоблачение и обещания воспитывать: вся правда о романе Шаляпина и Калашниковой
14:06
"Чем-то приходится жертвовать": Почему Аршавин бросил детей от бывших жен
13:53
Стоянов раскрыл тайны шоу "Маска": Все серьезно
13:21
"Так уютно": Со скандалом бросившая банщика Волочкова показала нового мужика
13:07
"Не грузила своей проблемой": Миронова о последних днях сгоревшей от рака Брик
13:02
Показавший страстные ласки с Медведевой Милохин испугался беременности партнерши
12:55
Посиневшая до неузнаваемости Волочкова вызвала оторопь: Выпивки достаточно
12:45
Сборная России по хоккею завоевала серебро на Олимпиаде-2022
12:24
На грани развода: Анна Седокова показала интимное видео с мужем и ошарашила признанием
12:12
"Сама его впустила": вскрылись страшные подробности убийства жены Невзорова
11:57
Впала в истерику: В семье перенесшей рак Донцовой новая трагедия
11:41
Пагубно самонадеянна: Успенская точит зуб на оплевавшую ее Бузову
11:27
"Какое счастье!": Манукян принимает поздравления с рождением ребенка
11:17
"Мокрая киска": в Сети всплыли снимки гибкой Асмус в ванной
10:57
Голос становится не таким: Чудом выжившая МакSим страдает от последствий страшной болезни
10:44
Екатерина Климова вышла в люди с призывом на интимном месте: решилась на крайние меры
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Живу без тебя дольше, чем с тобой": появилось душераздирающее обращение Собчак
Россия может атаковать Украину в короткие сроки – глава Пентагона
"Горько!": Барановская объявила о свадьбе с Киркоровым
Высоцкая без прикрас произвела фурор своим видом
Не должна опускать рук: Владимир Путин поддержал убитую горем Камилу Валиеву
Жена сбежавшего из России Моргенштерна объявила страшную новость: Я не переживу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Девочка сдала": разгневанную Трусову срочно отправили на реабилитацию

"Девочка сдала": разгневанную Трусову срочно отправили на реабилитацию

Психоаналитик Александр Савченков рассказал, как можно спасти пережившую стресс Александру Трусову.
прочитано 40 раз

Несколько дней назад весь мир следил за нашими фигуристками на Олимпиаде. Финал соревнований получился очень неожиданным и для некоторых трагичным: Анна Щербакова чисто исполнила программу и взяла золото, Камила Валиева не справилась с давлением и осталась без медали, Александра Трусова первая в мире прыгнула пять четверных прыжков на Играх, но стала лишь второй. Спортсменка не выдержала и устроила истерику.

ПО ТЕМЕ

"Подлецы и мерзавцы": разгневанная Тарасова плюнула в членов МОК

Я ненавижу спорт!: Проигравшая Трусова закатила публичную истерику и зареклась выходить на лед

"Все мы имели возможность наблюдать трагическую развязку, которой завершилось выступление наших фигуристок в Пекине. Александра Трусова отреагировала на второе место словами: "Я ненавижу этот спорт, никогда не выйду на лед". Девочка сдала. По реакции мы видим жесточайший эмоциональный срыв", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Александр Савченков.

Психоаналитик также заговорил и о подруге по команде королевы квадров. Эксперт рассказал, что чувствует Камила Валиева.

"Оба случая показательны, говорят о высоком уровне психической и физической напряженности, которой подвергаются спортсменки при подготовке к соревнованиям такого уровня. Во-первых, спортсменки тренируются на пределе физических сил. Во-вторых, при подготовке к соревнованиям они подвергаются жесткому психологическому прессингу со стороны тренеров. Их буквально накручивают на достижение победы. В-третьих, они еще дети. У них нет психических ресурсов для того, чтобы справиться с запредельным уровнем ответственности (представлять страну) и стабилизировать состояние в случае проигрыша. Естественно, что неокрепшая психика не выдерживает и дает сбой. Результатом стали и ошибки Валиевой, и яркая реакция Трусовой. Что касается Александры, ее реакция естественна, как реакция срыва. Серебро она расценила как собственное поражение. А вину за поражение девичья психика импульсивно перенесла на спорт и выплеснула на него всю ненависть в словах: "Я ненавижу этот спорт". Естественно, через какое-то время она успокоится, но последствия для психики необратимы", – не дал утешительных прогнозов Савченков.

По словам психолога, спорт высоких достижений – это перемалывающая машина, а в том, что случилось, виновата система целиком, начиная от тренеров, потогонных тренировок и заканчивая тем давлением, которое оказывает на спортсменок пресса. Защититься от этого нельзя.

"В данном случае можно прогнозировать все что угодно: от меланхолии до эмоционального выгорания. В спорте такое часто бывает. Надлом не проходит бесследно. Можно с уверенностью сказать, что девочкам необходима психологическая и физическая реабилитация, — практически отправил Трусову на реабилитацию врач.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Yohei Osada / AFLO / www.globallookpress.com
Автор: 21 февраля 2022, 10:32 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как 13-летняя фигуристка Трусова покорила мир

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Не то сын, не то дочь: забеременевшая Фриске предъявила бесполый зародыш из матки

Не прячье ваши эмбрионы!
Шоу-бизнес

"Проплаченный пиар": новый мужик Волочковой оказался по уши в долгах

Балерина попала в щекотливую ситуацию
Шоу-бизнес

"Какое счастье!": Манукян принимает поздравления с рождением ребенка

Блогеру приписывают роман
Шоу-бизнес

Постаревшая Алферова впервые вышла на подиум после ковида: Зал ахнул!

Актриса великолепна

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года
Благоприятные дни для переезда в 2022 году
Благоприятные дни для инвестиций в 2022 году

Здоровье

В России за сутки выявлен 180 071 случай заражения коронавирусом
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
Хирург дал рекомендации по предотвращению тромбоза после COVID-19
В России вновь выявили свыше 180 тысяч новых случаев COVID-19

Спорт

Не должна опускать рук: Владимир Путин поддержал убитую горем Камилу Валиеву
Сборная России по хоккею завоевала серебро на Олимпиаде-2022
"Подлецы и мерзавцы": разгневанная Тарасова плюнула в членов МОК
"Это было сделано сознательно": Кабаева взорвалась из-за допинг-скандала с Валиевой

Регионы

В Ростове-на-Дону обнаружили труп женщины в канаве
Последствия обрушения исторического здания в Петербурге попали на видео
В Нижегородской области из-за неубранного снега рухнула крыша жилого дома
Боксер из Саратова избил возлюбленную за просьбу о помощи
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+