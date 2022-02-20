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Спорт
Не должна опускать рук: Владимир Путин поддержал убитую горем Камилу Валиеву

Не должна опускать рук: Владимир Путин поддержал убитую горем Камилу Валиеву

Камила Валиева получила одобрение президента России.
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Камила Валиева не собирается уходить из спорта. Об этом сообщил хоккеист Вячеслав Фетисов. По словам двукратного олимпийского чемпиона, юная спортсменка отдохнет несколько дней и вернется к тренировкам. Скандал больно ударил по фигуристке, она была убита горем, но уже оправилась. Как оказалось, поддержку Камиле Валиевой выразил лично президент Владимир Путин, а также спортивное сообщество.

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15-летнюю спортсменку Вячеслав Фетисов встречал в аэропорту Шереметьево. Валиева к встрече с поклонниками и журналистами готова не была и общаться не очень хотела – казалась очень встревоженной. Хоккеисту удалось настроить Камилу на нужный лад. Вячеслав объяснил спортсменке, что на родине ее все поддерживают и не винят ни в чем.

Фетисов приободрил Валиеву. Хоккеист отметил, что четыре года до следующей Олимпиады пролетят очень быстро. Камила не должна опускать рук. Она еще сможет побороть стереотип о том, что юные фигуристки могут выиграть только одну Олимпиаду.

Тем временем поклонники считают, что Камила Валиева сможет добиться успеха в следующих Играх. Истрия в Пекине забудется, потому что впереди у девушки великая спортивная карьера.

Напомним, на Олимпийских играх в Пекине произошел грандиозный скандал. В пробах Камилы Валиевой обнаружили допинг. Ранее тренер девушки, Этери Тутберидзе, прокомментировала ситуацию.

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Камила Валиева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 20 февраля 2022, 17:51 Источник: sports.ru ✓ Надежный источник
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