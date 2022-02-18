"Это было сделано сознательно": Кабаева взорвалась из-за допинг-скандала с Валиевой

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева предположила, что декабрьскую допинг-пробу Камилы Валиевой не проверяли долгое время специально – чтобы публично отстранить российскую спортсменку от соревнований и передать ее награду второму месту. "Это было сделано сознательно", – возмущается гимнастка.
По мнению Кабаевой, необходимо признать Валиеву чистой спортсменкой, ведь Спортивный арбитражный суд разрешил фигуристке выступать на Олимпиаде. Нельзя допустить, чтобы дальнейшие результаты Камилы навешивали на следующее решение, заявила олимпийская чемпионка. В целом же ситуация, по ее словам, выглядит как спланированный наезд на спортсменов из России.
Кабаева гордится Валиевой, ведь та не только достойно выступает на соревнованиях, но и, несмотря на столь юный возраст, мужественно переносит разгоревшийся скандал. Гимнастка отметила, что все поддерживают Камилу и находятся на ее стороне. "У нее хорошее будущее", – уверена Алина.
Напомним, накануне на Олимпиаде в Пекине состоялись женские одиночные выступления. Россиянка Анна Щербакова заняла первое место, а Александра Трусова – второе. Третье место у японской фигуристки Каори Сакамото. Четвертой стала Камила Валиева.