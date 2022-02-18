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Спорт
"Разборки тренера и ученика": Тутберидзе оправдали за жесткое обращение с Валиевой

"Разборки тренера и ученика": Тутберидзе оправдали за жесткое обращение с Валиевой

Глава МОК Томас Бах заподозрил Этери Тутберидзе в жестком обращении с Камилой Валиевой.
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На сегодняшнем брифинге Томас Бах заявил, что потрясен холодной встречей Камилы Валиевой ее тренерами после произвольной программы фигуристки на Олимпиаде. Теперь МОК планирует выяснить, имело ли место в случае с Валиевой жестокое обращение. Если такие факты будут обнаружены, то Этери Тутберидзе и других виновных ждет суровое наказание.

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Сюжеты Олимпиада

Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская оказалась возмущена такими заявлениями главы МОК в адрес ее коллег. Покровская поспешила оправдать Тутберидзе за так называемое "жесткое обращение", отметив, что та не ударила свою подопечную и вообще не сделала ничего грубого.

"Это разборки тренера и ученика, в формате замечаний," – подчеркнула Покровская.

Тренер не понимает, почему МОК не поддержал Валиеву, когда это было действительно нужно нашей спортсменке, а теперь еще обвиняет Тутберидзе. В комментарии "РИА Новости" Покровская отметила, что Тутберидзе и все члены ее штаба – большие молодцы, только благодаря этим людям у России есть медали.

Что касается самой Валиевой, то Покровская уверена: у девушки еще все впереди. Рядом со спортсменкой отличные тренеры, которые еще помогут ей достигнуть больших высот.

Напомним, что Камила Валиева заняла четвертое место по итогам произвольной программы. "Дни.ру" писали о том, что после случившегося Этери Тутберидзе расплакалась у всех на глазах.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Автор: 18 февраля 2022, 17:37 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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