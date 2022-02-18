"Разборки тренера и ученика": Тутберидзе оправдали за жесткое обращение с Валиевой

На сегодняшнем брифинге Томас Бах заявил, что потрясен холодной встречей Камилы Валиевой ее тренерами после произвольной программы фигуристки на Олимпиаде. Теперь МОК планирует выяснить, имело ли место в случае с Валиевой жестокое обращение. Если такие факты будут обнаружены, то Этери Тутберидзе и других виновных ждет суровое наказание.
Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская оказалась возмущена такими заявлениями главы МОК в адрес ее коллег. Покровская поспешила оправдать Тутберидзе за так называемое "жесткое обращение", отметив, что та не ударила свою подопечную и вообще не сделала ничего грубого.
"Это разборки тренера и ученика, в формате замечаний," – подчеркнула Покровская.
Тренер не понимает, почему МОК не поддержал Валиеву, когда это было действительно нужно нашей спортсменке, а теперь еще обвиняет Тутберидзе. В комментарии "РИА Новости" Покровская отметила, что Тутберидзе и все члены ее штаба – большие молодцы, только благодаря этим людям у России есть медали.
Что касается самой Валиевой, то Покровская уверена: у девушки еще все впереди. Рядом со спортсменкой отличные тренеры, которые еще помогут ей достигнуть больших высот.
Напомним, что Камила Валиева заняла четвертое место по итогам произвольной программы. "Дни.ру" писали о том, что после случившегося Этери Тутберидзе расплакалась у всех на глазах.