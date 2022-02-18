"Мы падали, но поднимались!": Навка обратилась к родителям оскандалившейся Валиевой

Татьяна Навка поддержала российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине.



Олимпийская чемпионка разместила трогательный пост, посвященный Камиле Валиевой и ее коллегам по льду. Юная спортсменка из-за прессинга два раза упала на решающем прокате.

Татьяна Навка поздравила победительниц, отдельно отметив большую заслугу 15-летней Камилы Валиевой. Она убеждена, что девушка легко возьмет еще олимпийское золото.



А для этого родителям и близкому окружению фигуристки необходимо постараться сберечь Камилу Валиеву, сохранить ее и создать все условия для будущих триумфов. "У тебя обязательно получится! У спортсмена всегда есть характер, как в той песне — "'мы падали, но поднимались''!", — заявила Татьяна Навка.

Напомним, обладательницей золота в одиночном женском катании стала Анна Щербакова, серебро взяла Александра Трусова, а третье место заняла японка Каори Сакамото. Камила Валиева же оказалась лишь четвертой. Это очень расстроило спортсменку. Она плакала на плече у тренера Этери Тутберидзе. Родные заявили, что фигуристке понадобится помощь психологов, чтобы пережить эту драму.

Как писали "Дни.ру", ранее стало известно, как запрещенное вещество триметазидин попало в организм фигуристки. Как оказалось, оно проникло в ее организм с продуктом, который употреблял ее дедушка. Представитель МОК отметил, что именно этот факт повлиял на отмену временного отстранения Камилы Валиевой от выступления на Играх.