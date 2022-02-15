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Спорт
Попавшая в допинг-скандал Валиева показала неожиданные результаты

Попавшая в допинг-скандал Валиева показала неожиданные результаты

Несмотря на пережитые потрясения, Камила Валиева не опускает руки и стремится к победе на Олимпиаде.
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Сегодня Камила Валиева выступила с короткой программой в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка хорошо справилась со своей программой и получила высокие оценки судей. Фигуристка набрала 82,16 баллов и теперь занимает промежуточное первое место. Видео с проката доступно на официальном ютуб-канале Олимпийских игр.

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Следом за Валиевой идут россиянка Анна Щербакова и японка Каори Сакамото. Четвертое место на данный момент занимает еще одна российская фигуристка – Александра Трусова.

Высокий результат Валиевой определенно можно назвать впечатляющим и даже неожиданным после того, что юной фигуристке пришлось пережить в последние дни. Напомним, что 15-летняя спортсменка угодила в допинг-скандал. В пробе Камилы в микродозе было обнаружено вещество триметазидин.

После этого российскую спортсменку буквально затравили представители иностранных СМИ, но это не сломило стойкий характер Валиевой и ее волю к победе. Спортсменке удалось опротестовать решение об отстранении от соревнований, и ей разрешили продолжить борьбу на Олимпиаде.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что на тренировке короткой программы Камила Валиева рухнула на лед. К частью, на выступлении фигуристке удалось взять себя в руки и показать свое мастерство.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 февраля 2022, 18:12 Источник: Ютуб, Olympics ✓ Надежный источник

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