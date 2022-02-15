Попавшая в допинг-скандал Валиева показала неожиданные результаты

Сегодня Камила Валиева выступила с короткой программой в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка хорошо справилась со своей программой и получила высокие оценки судей. Фигуристка набрала 82,16 баллов и теперь занимает промежуточное первое место. Видео с проката доступно на официальном ютуб-канале Олимпийских игр.
Следом за Валиевой идут россиянка Анна Щербакова и японка Каори Сакамото. Четвертое место на данный момент занимает еще одна российская фигуристка – Александра Трусова.
Высокий результат Валиевой определенно можно назвать впечатляющим и даже неожиданным после того, что юной фигуристке пришлось пережить в последние дни. Напомним, что 15-летняя спортсменка угодила в допинг-скандал. В пробе Камилы в микродозе было обнаружено вещество триметазидин.
После этого российскую спортсменку буквально затравили представители иностранных СМИ, но это не сломило стойкий характер Валиевой и ее волю к победе. Спортсменке удалось опротестовать решение об отстранении от соревнований, и ей разрешили продолжить борьбу на Олимпиаде.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что на тренировке короткой программы Камила Валиева рухнула на лед. К частью, на выступлении фигуристке удалось взять себя в руки и показать свое мастерство.