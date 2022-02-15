Раскрыта правда о попадании допинга в организм Валиевой

Триметазидин, найденный в допинг-пробе спортсменки, проник в ее организм с продуктом, который употреблял ее дедушка. Представитель МОК отметил, что именно этот факт повлиял на отмену временного отстранения фигуристки от выступления на Олимпиаде в Пекине.
Заявление Дениса Освальда разместил на своей странице в "Твиттер" журналист издания USA Today Том Шэд. Ранее официально стало известно, что Камилу Валиеву отстранили от Игр, но она опротестовала решение.
Затем РУСАДА позволило фигуристке продолжить выступления. 14 февраля CAS вынес окончательное решение о том, что Камила Валиева сможет выступить в личном турнире Олимпиады. Вместе с тем в МОК сообщили, что не будут проводить церемонию награждения фигуристок, если в тройку попадет Камила Валиева. Также стало известно, что на Олимпиаде не будет церемонии вручения наград российским спортсменам, ставшим лучшими в командном турнире.
Напомним, ранее Камила Валиева расплакалась на плече у тренера Этери Тутберидзе. Допинг-скандал подкосил ее психологически. Спортсменку поддержали коллеги и звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе и Ольга Бузова.