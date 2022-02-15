Валиева рухнула на лед после вскрывшейся правды о попадании в организм допинга

Российская фигуристка Камила Валиева потерпела неудачу на олимпийских играх – 2022 в Пекине.

Фигуристка допустила ошибку и упала с тройного акселя, не сумев чисто выполнить его. Инцидент произошел на тренировке короткой программы перед стартом личного турнира Олимпиады в Пекине.

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После неудачи Камила Валиева чисто выполнила тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. Ее коллеги из национальной команды Александра Трусова и Анна Щербакова тоже были на тренировке. Трусова чисто выполнила тройной аксель, а Щербакова справилась со всеми элементами выступления, сообщает "Общественная служба новостей".



Напомним, уже сегодня россиянки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова выступят в личном турнире.

Ранее на Олимпиаде в Пекине разразился скандал из-за того, что в крови у Валиевой обнаружили допинг. В ее пробах было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Валиеву отстранили от Олимпиады, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления.

14 февраля CAS постановил, что Камила Валиева все же будет выступить в личном турнире олимпийских игр. В то же время в МОК заявили, что не намерены чествовать фигуристок, если в тройку попадет Камила Валиева. Кроме того, на Играх не состоится церемония вручения наград российским спортсменам, занявшим призовые места в командном турнире.