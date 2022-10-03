"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко

Давнее противостояние двух спортсменов не оставило Татьяну Тарасову равнодушной.

В далеком 2002 году между фигуристами Алексеем Ягудиным и Евгением Плющенко разразилось ярое противостояние за Олимпийское золото. Тогда его взял Ягудин, и, видимо, оставил рану в душе Плющенко на долгие годы.

В разговоре о возможном участии в турнире шоу программ Евгений Плющенко бросил в адрес Алексея Ягудина колкую фразу. Фигурист посчитал соперника недостаточно талантливым, чтобы соревноваться с ним. "Возродить легендарный клинч с Алексеем Ягудиным? Для чего? Он же кататься не умеет", — заявил Плющенко.

Разгневанная Татьяна Тарасова не потерпела такой "критики" в адрес Ягудина и решила высказать все, что думает о Евгении Плющенко. В интервью спортивному изданию Татьяна Анатольевна буквально влепила Плющенко смачную пощечину.

"Идиот! Просто идиот!" — заявила Татьяна Тарасова и в крайне грубой форме посоветовала Евгению Плющенко оставить свое мнение при себе.

Russia Today напоминает, что в последние годы Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин были коллегами по шоу "Ледниковый период". По словам хореографа проекта Ильи Авербуха, и в новом сезоне Тарасова продолжит работать в шоу.

А вот Евгений Плющенко, судя по всему, теряет авторитет и у своих поклонников, и среди коллег по спорту. В Сети давно говорят, что семьей известного фигуристка управляет властная жена, а подкаблучнику Плющенко остается лишь соглашаться. Теперь и тренер Тарасова не стала прислушиваться к мнению Олимпийского чемпиона.