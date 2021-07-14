Лишенная надежды Медведева приняла сложное решение

Фигуристка призналась, что такое решение далось ей тяжело. Она до последнего момента хотела быть вместе с российской командой. Но, по ее словам, введенные из-за опасной эпидемиологической ситуации ограничения делают это путешествие лишенным смысла.
Евгения Медведева добавила, что ее роль на Олимпиаде заключалась в личной поддержке участников и пребывании на торжественных церемониях, передает RT. Звезда льда отметила, что сегодня здоровье каждого требует максимальной ответственности.
Фигуристка пообещала поддерживать российскую команду сердцем. Напомним, Олимпийские игры состоятся с 23 июля по 8 августа. Зрителей на них не будет. Ранее был назвал окончательный состав команды нашей страны для участия в соревнованиях.
Как писали "Дни.ру", Евгения Медведева регулярно тренировалась до 2020 года. В прошлом году у нее начались проблемы со здоровьем, и знаменитость вынуждена была сделать перерыв. У нее диагностировали защемление нерва, а позднее и коронавирус.
Евгения Медведева является двукратным серебряным призером Олимпиады-2018, дважды – чемпионкой мира. В копилке фигуристки еще масса наград и регалий.
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