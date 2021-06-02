"Оставила место на кладбище": Тотьмянина готовится к похоронам Ягудина

Алексей Ягудин принял участие в шоу "50 вопросов" на канале Premier.

Во время интервью спортсмен сделал странное заявление. Оказалось, что его супруга Татьяна Тотьмянина уже приготовилась к его похоронам. Несмотря на на то что фигуристу лишь недавно исполнился 41 год, он уже знает, где будет лежать после смерти.

Как отметил фигурист, супруга подготовила для него место на кладбище. Это был не подарок, просто там похоронена мать Татьяны Тотьмяниной. "Сказала, что вот теперь и для нас есть место", – отметил Алексей Ягудин.

По словам спортсмена, он хотел бы, чтобы его кремировали. В этом случае, он уверен, не потребуется много места для хранения праха. В целом спортсмен говорит, что ему все равно на то, что будет с телом после завершения земного пути.

Алексей Ягудин уверен, что после его смерти Татьяна Тотьмянина прекрасно со всем справится. Он отметил, что будет рад, если жена сможет найти себе кого-то в спутники жизни. Правда, скорее всего, по мнению фигуриста, супруга вряд ли повторно выйдет замуж.

Напомним, ранее Ягудин высказался на тему насилия в спорте. Он отметил, что никогда не сталкивался с абьюзом в фигурном катании, несмотря на то, что всегда работал с требовательными наставниками. При этом спортсмен уверен, что тренеров, которые позволяют себе поднимать руку на подопечных, нужно увольнять.