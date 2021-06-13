Ирина Роднина вступилась за политых грязью из-за провала футболистов сборной России

71-летняя Ирина Роднина заступилась за сборную России по футболу. Известная фигуристка приструнила болельщиков и экспертов, которые распекают спортсменов за провал в матче с Бельгией.
Роднина отметила, что настоящие поклонники футбола поддерживают команду при любом исходе игры. Все остальные, по ее словам, любят только победы.
Ирина Константиновна считает, что сегодня болельщиков интересуют скандалы, гонорары и личная жизнь игроков. Спорт почему-то ушел на второй план. С этим надо работать, говорит Роднина. "Форму подачи спорта" необходимо поменять.
Фигуристка не требует запретить критиковать спортсменов вообще. Знаменитость считает, что анализ и оценка работы футболистов на поле должна быть профессиональной, беззлобной. Роднина напомнила, что в прошлом российские спортсмены были кумирами, грязью их никогда не поливали, она принадлежит именно к этому поколению.
Напомним, в дебютном состязании первого тура чемпионата Европы наша команда потерпела поражение. Отечественные футболисты проиграли Бельгии со счетом 0:3. Игру российской сборной в Сети назвали безвольной.
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