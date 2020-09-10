Роднина выдворила Загитову из сборной за любовь к деньгам

Ирина Роднина предложила исключить фигуристку Алину Загитову из сборной России. Она отметила, что Алина Загитова – совершеннолетний взрослый человек, и ее полное право, как любого гражданина, сниматься в любых передачах.
"Она спортсмен-профессионал, и этим зарабатывает", – констатировала Ирина Роднина. Она объяснила, что это такой коммерческий подход – ведь на прокаты придут несколько сот человек, и начнутся пересуды о спортивной форме Алины Загитовой, а на Первом канале она будет каждую неделю "светиться и при этом получать гонорар".
"Была бы она поумнее, сказала бы, что снимается в связи с учебой", – отметила прославленная фигуристка. "Но раз так обстоит ситуация, стоит подумать о выводе Загитовой из сборной России. Пусть берет академический отпуск", – предложила Роднина. При этом она уточнила, что снятие с прокатов вовсе не означает завершение карьеры для спортсменов.
Многие россияне уже набросились на Алину Загитову за принятое ей решение. В своих комментариях в Сети они признаются, что чувствуют себя обманутыми, и обвиняют фигуристку в неуважении к своим преданным поклонникам.
Напомним, в конце прошлого года Алина Загитова решила временно отказаться от участия в соревнованиях, чтобы сосредоточиться на других делах и проектах. При этом юная звезда фигурного катания уверила, что речь не идет о ее полном уходе из спорта.
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