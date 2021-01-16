"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко

Роднина считает, что Плющенко совершил ошибку и продемонстрировал уязвимость своим нытьем. "Жалуются только слабые", – разнесла коллегу чемпионка. Она не понимает, зачем Евгению понадобилось давить на судей.
Ирина Роднина напомнила о золотом правиле, которое существует уже довольно давно: спортсмен и тренер никогда не комментируют решения судей. В спорных вопросах инициативу обязано проявить руководство команды, например, можно подать протест. Олимпийская чемпионка сообщила также, что все возражения оформляются по установленной форме.
Напомним, в конце 2020 года Евгений Плющенко раскритиковал судей на чемпионате России по фигурному катанию. Спортсмен вышел из себя после проигрыша Александры Трусовой. По мнению чемпиона, жюри не обратило внимания на ошибки спортсменок Этери Тутберидзе – Дарьи Усачевой и Камилы Валиевой.
Как писали "Дни.ру", ранее Евгений Плющенко поругался с хореографом Алексеем Железняковым, который сотрудничает с Этери Тутберидзе. Последний даже вызвал фигуриста на дуэль, но потом передумал.
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