"Имейте совесть!": известным фигуристкам врезали за критику Тарасовой

Татьяна Тарасова подверглась резким нападкам со стороны бывших воспитанниц. На ситуацию отреагировал знаменитый тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян.

Все началось с того, что фигуристки Оксана Баюл и Оксана Грищук разразились обвинениями в адрес прославленного тренера. Они заявили, что Татьяна Тарасова очень алчный человек.

Грищук сказала, что наставница похитила ее средства после Олимпиады. В резкой форме спортсменка утверждала, что тренер ее обокрала.

Рафаэль Арутюнян пришел в ужас от подобных заявлений фигуристок и встал на сторону коллеги. Он назвал Татьяну Тарасову настоящей легендой, а поступок экс-воспитанниц тренера неприемлемым. По словам спортсмена, наставница к нему всегда прекрасно относилась.

"Имейте совесть!", – призвал Арутюнян фигуристок. Он не понимает, почему девушки решили вылить всю грязь именно сейчас. Он назвал их поведение безобразием. Тренер отметил, что в старости фигуристкам станет стыдно за свои слова в отношении Татьяны Тарасовой. По его мнению, спортсменки решили своими злыми заявлениями пропиариться.

Напомним, 13 февраля этого года Татьяна Тарасова отметила 74-летие. День рождения заслуженного тренера стал настоящим праздником не только наставницы фигуристов, но и для ее воспитанников.

