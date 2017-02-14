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Фев. 14, 2017
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Звезды льда поздравили Татьяну Тарасову

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Накануне, 13 февраля, свой юбилей справила тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. У нее 11 золотых олимпийских наград, ее имя внесено в Книгу рекордов Гиннеса. Тарасова тренировала самых выдающихся фигуристов : Ирину Роднину и Александра Зайцева, Наталью Бестемьянову и Андрея Букина, Оксану Грищук и Евгения Платова, Алексея Ягудина и других.

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