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"Единственная и навсегда": Ягудин признался в чувствах к Тарасовой

Алексей Ягудин и Татьяна Тарасова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин трогательно поздравил любимого тренера с днем рождения. Спортсмен адресовал Татьяне Тарасовой нежные слова.
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13 февраля 2021 года Татьяне Тарасовой исполнилось 74 года. Эта знаменательное событие стало настоящим праздником не только для именинницы, но и ее подопечных. Не исключением стал и Алексей Ягудин, карьера которого напрямую связана с поддержкой Татьяны Тарасовой. Тренер заботливо приняла фигуриста под свое крыло в 1998 году и с тех пор не переставала чаять в нем души. Ко дню рождения наставницы олимпийский чемпион сделал креативный коллаж из фотографий, на котором он ласково обнимает Татьяну Тарасову. Работу мужчина опубликовал в инстаграм-канале.

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Алексей Константинович Ягудин Фигурист

К фотопроекту спортсмен добавил текстовое примечание, в котором подчеркнул уникальность и неповторимость именинницы как человека. "Вы единственная и навсегда", – заключил торжественное поздравление фигурист.

Татьяна Тарасова дала понять, что чувства Алексея Ягудина к ней взаимны. "Я всегда его любила: и когда он пришел, и когда он ушел. Он очень хороший человек и он надежный человек.", – выразилась тренер в свежем интервью каналу "Telesport". Женщина добавила, что Алексей Ягудин привлекает ее пристрастиями к самым разным вещам. В частности, Татьяне Тарасовой импонирует заинтересованность спортсмена американскими книгами о продаже недвижимости.

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Автор: 13 февраля 2021, 15:29 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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