Плющенко унизили из-за позора воспитанницы

По словам американского журналиста Филиппа Херша, тренеры Алексей Мишин и Евгений Плющенко смогли не снимать защитные маски с носа. Он предположил, что во время провала своей воспитанницы на чемпионате мира по фигурному катанию Евгению Плющенко хотелось натянуть маску на глаза, передает RT.
Такое едкое заявление можно расценить как унижение знаменитого тренера и фигуриста. Ведь американец посчитал, что Евгений Плющенко сгорал от стыда за Александру Трусову и был готов спрятаться под маской.
Фигуристка сделала три прыжковых элемента. Два ей удалось выполнить успешно, а на тройном лутце девушка оступилась. В результате подопечная Евгения Плющенко получила 64,82 балла и заняла лишь 12-е место.
Напомним, Александра Трусова обучалась с 2016 по 2020 год в группе у Этери Тутберидзе. Затем спортсменка решила сотрудничать с Евгением Плющенко.
Отметим, что двукратного олимпийского чемпиона не раз обвиняли в переманивании юных фигуристок от Этери Тутберидзе. За Евгения Плющенко яро вступалась его жена, продюсер Яна Рудковская.
У звезды льда есть своя Академия фигурного катания. К слову, прославленный спортсмен помимо прочих воспитанников тренирует и своего сына Сашу.
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