Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Спорт
Плющенко унизили из-за позора воспитанницы

Плющенко унизили из-за позора воспитанницы

Фигуристка Александра Трусова, сама того не желая, подставила Евгения Плющенко. На Западе с сарказмом высказались о прокате юной спортсменки в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.
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По словам американского журналиста Филиппа Херша, тренеры Алексей Мишин и Евгений Плющенко смогли не снимать защитные маски с носа. Он предположил, что во время провала своей воспитанницы на чемпионате мира по фигурному катанию Евгению Плющенко хотелось натянуть маску на глаза, передает RT.

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Сюжеты Фигурное катание

Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

Такое едкое заявление можно расценить как унижение знаменитого тренера и фигуриста. Ведь американец посчитал, что Евгений Плющенко сгорал от стыда за Александру Трусову и был готов спрятаться под маской.

Фигуристка сделала три прыжковых элемента. Два ей удалось выполнить успешно, а на тройном лутце девушка оступилась. В результате подопечная Евгения Плющенко получила 64,82 балла и заняла лишь 12-е место.

Напомним, Александра Трусова обучалась с 2016 по 2020 год в группе у Этери Тутберидзе. Затем спортсменка решила сотрудничать с Евгением Плющенко.

Отметим, что двукратного олимпийского чемпиона не раз обвиняли в переманивании юных фигуристок от Этери Тутберидзе. За Евгения Плющенко яро вступалась его жена, продюсер Яна Рудковская. У звезды льда есть своя Академия фигурного катания. К слову, прославленный спортсмен помимо прочих воспитанников тренирует и своего сына Сашу.

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Фото: Zamir Usmanov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 25 марта 2021, 14:17 Источник: RT ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Авербух утер нос Плющенко

комментарии

Ответить:

Гость661499
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Евгений Плющенко - выдающийся спортсмен. А первые тренерские шаги не всегда бывают успешными. У самых знаменитых тренеров бывают неудачи. И всегда в таких случаях говорят: А судьи кто? Какая потрясающе правильная, конкретная, четкая и понятная фраза, сказанная умным человеком много лет назад. Но она актуальна всегда. Так что, если вы , как минимум, заслуженный мастер спорта в фигурном катании, и , как максимум, Олимпийский чемпион, тогда вы имеете право судить о работе Евгения Плющенко. А рассуждать о нем как о муже Яны Рудковской можете у себя дома, на кухне.
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