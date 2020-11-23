Жаль спортсменку: Ягудин распек Плющенко за провал Трусовой

Фигурист отметил, что такой Трусову еще никогда не видели. Ягудин добавил, что ему по-человечески очень жаль спортсменку.
Также специалист посоветовал девушке выкинуть это выступление из головы. 22 ноября Александра Трусова несколько раз упала во время исполнения произвольной программы на Гран-при России в Москве. В итоге юная звезда льда заняла четвертое место. Победила Елизавета Туктамышева.
16-летняя подопечная Евгения Плющенко Александра Трусова – двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер континентального первенства. Перед началом сезона спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в академию прославленного фигуриста. Говорят, Этери восприняла этот факт как предательство. Тренер даже отписалась от Трусовой в "Инстаграм".
Напомним, в октябре Александра Трусова одержала победу в женском одиночном катании на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве. Подопечная Евгения Плющенко набрала 240,59 балла: 75,77 – за короткую программу и 164,82 – за произвольную.
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