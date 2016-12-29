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Дек. 29, 2016
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Авербух утер нос Плющенко

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Прославленный фигурист и постановщик Илья Авербух презентовал широкой общественности ледовое шоу "Щелкунчик и мышиный король", главные роли в котором исполнили олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Аделина Сотникова. Увидеть постановку пришли такие представители отечественного шоу-бизнеса как  Яна Чурикова, Владимир Яглыч, Катерина Шпица и многие другие. Как утверждают язвительные пользователи Сети, Авербух "утер нос" Евгению Плющенко, который ранее представил на льду свою версию бессмертной сказки Амадея Гофмана.

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