Авербух утер нос Плющенко

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Прославленный фигурист и постановщик Илья Авербух презентовал широкой общественности ледовое шоу "Щелкунчик и мышиный король", главные роли в котором исполнили олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Аделина Сотникова. Увидеть постановку пришли такие представители отечественного шоу-бизнеса как Яна Чурикова, Владимир Яглыч, Катерина Шпица и многие другие. Как утверждают язвительные пользователи Сети, Авербух "утер нос" Евгению Плющенко, который ранее представил на льду свою версию бессмертной сказки Амадея Гофмана.
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