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Спорт
"Это трудный этап": Дмитрий Тарасов собрался уйти из спорта

"Это трудный этап": Дмитрий Тарасов собрался уйти из спорта

18 марта Дмитрий Тарасов отпраздновал 34-летие. В этот день футболист решил излить перед поклонниками все, что накопилось у него в душе и поделиться мыслями о будущем.
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Спортсмен всерьез задумался о том, чтобы завершить профессиональную карьеру. Он признался, что сейчас находится в подвешенном состоянии. "Это трудный этап", – заявил Дмитрий Тарасов в своем инстаграм-аккаунте.

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Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

По словам футболиста, его беспокоят нервы, стрессы и давление. Он выразил благодарность своей семье и друзьям, которые во всем его поддерживают. Близкие люди помогают спортсмену поверить в том, что главные победы у него еще впереди.

Дмитрий Тарасов сказал, что всю жизнь посвятил футболу. Он вспомнил детство, когда часто оставался у бабушки в Гольяново. Ежедневно мальчик с другом гоняли мяч на школьной площадке.

Спортсмен поблагодарил отца, который в свое время отдал его в секцию "Трудовые резервы", где Дмитрий Тарасов начал двигаться к своей мечте. В те далекие годы будущий футболист и подумать не мог о том, каких высот в спорте добьется. Дмитрий Тарасов смог стать чемпионом России и трижды выиграть кубок страны.

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Дмитрий Тарасов. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 18 марта 2021, 20:18 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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