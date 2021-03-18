"Это трудный этап": Дмитрий Тарасов собрался уйти из спорта

Спортсмен всерьез задумался о том, чтобы завершить профессиональную карьеру. Он признался, что сейчас находится в подвешенном состоянии. "Это трудный этап", – заявил Дмитрий Тарасов в своем инстаграм-аккаунте.
По словам футболиста, его беспокоят нервы, стрессы и давление. Он выразил благодарность своей семье и друзьям, которые во всем его поддерживают. Близкие люди помогают спортсмену поверить в том, что главные победы у него еще впереди.
Дмитрий Тарасов сказал, что всю жизнь посвятил футболу. Он вспомнил детство, когда часто оставался у бабушки в Гольяново. Ежедневно мальчик с другом гоняли мяч на школьной площадке.
Спортсмен поблагодарил отца, который в свое время отдал его в секцию "Трудовые резервы", где Дмитрий Тарасов начал двигаться к своей мечте. В те далекие годы будущий футболист и подумать не мог о том, каких высот в спорте добьется. Дмитрий Тарасов смог стать чемпионом России и трижды выиграть кубок страны.
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