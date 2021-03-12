Даже штаны рваные: баснословные алименты довели Тарасова до нищеты

Дмитрий Тарасов несколько недель назад остался без работы. В конце прошлого года у него закончился контракт с ФК "Рубин", а новый ему не предложили. Кажется, это обстоятельство не сильно заботит спортсмена, и он продолжает публиковать жизнерадостные "Сторис" в личном блоге.

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