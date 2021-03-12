Даже штаны рваные: баснословные алименты довели Тарасова до нищеты

Футболист регулярно посещает тренировки, а недавно даже сменил имидж. Молодой человек перекрасился в блондина, правда, поклонники не оценили. Многие отметили, что с пепельным цветом волос спортсмен выглядит постаревшим.
В пятницу Дмитрий Тарасов поделился еще одним неоднозначным кадром. Футболист сообщил поклонникам в "Сторис", что отправился в фитнес-клуб, также он сделал фотографию из машины, показав плейлист, который играет в наушниках. Однако внимание пользователей Сети привлекли рваные штаны молодого человека. Некоторые задались вопросом, неужели спортсмен так обнищал, что не может позволить себе новые брюки?
Впрочем, возможно, у Дмитрия Тарасова сейчас действительно не самый удачный период в жизни и он испытывает материальные трудности. Ведь пока неясно, где спортсмен продолжит свою карьеру, также звезду тяготят алименты. Напомним, несколько месяцев назад футболист пытался уменьшить сумму ежемесячных выплат на старшую дочь, которой сейчас уже 11 лет.
При этом у Дмитрия Тарасова подрастают еще две наследницы, которые появились в браке с моделью Анастасией Костенко. Чтобы деньги не уходили из семьи, супруга футболиста сделала ход конем и подала на алименты. Суд встал на сторону девушки, и теперь спортсмен выплачивает ежемесячное пособие собственной жене на содержание Миланы и Евы.
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