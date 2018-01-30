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Янв. 30, 2018
просмотры: 123

Красивая история любви Тарасова и Костенко

567

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко расписались в Кутузовском ЗАГСе столицы 9 января. В декабре 2017 года футболист увез модель на Мальдивы, где сделал ей предложение. Та согласилась, и менее чем через месяц влюбленные поженились. Говорят, причиной такой поспешной свадьбы стала беременность Костенко. 29 января влюбленные обвенчались и закатили шикарный банкет в одном из столичных отелей. Dni.ru решили напомнить основные вехи красивой истории любви футболиста и модели.

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