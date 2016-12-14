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Дмитрий Алексеевич Тарасов

футболист
Дмитрий Алексеевич Тарасов
  • Дата рождения: 18 марта 1987
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Рыбы
  • Рост: 192
  • Вес: 84
  • Жена/Муж: Оксана Пономаренко, Ольга Бузова, Анастасия Костенко
  • Дети: Ангелина, Милана, Ева, Алексей

Дмитрий с детства играет в футбол. Является воспитанником СДЮШОР "Спартак" (Москва). По окончании контракта со столичной командой перешел в "Томь", где отработал три сезона.

В чемпионате 2009 года Тарасов сыграл за "Москву" 25 матчей и забил два гола. Был приглашен главным тренером национальной сборной Гусом Хиддинком на один из сборов команды. После окончания чемпионата подписал трехлетний контракт с московским "Локомотивом".

26 ноября 2009 года Тарасову было присвоено звание Мастер спорта России. Свой первый гол за "Локомотив" Тарасов забил 4 апреля 2010 года в ворота "Динамо" Москва.

Постоянным игроком основы и вице-капитаном команды Дмитрий стал при хорватском тренере Славене Биличе, играя в центре полузащиты в паре с Яном Тигоревым. Наибольшего прогресса Тарасов достиг в сезоне 2013/2014 при Леониде Кучуке. Дмитрий стал одним из лучших центральных полузащитников чемпионата России.

15 ноября 2013 года дебютировал за сборную России, выйдя на замену в матче против сборной Сербии. 19 ноября забил свой первый гол за сборную в ворота сборной Южной Кореи, этот гол оказался победным для сборной России.

Зимой 2014 года Дмитрий получил тяжелую травму ноги, из-за которой пропустил остаток сезона и упустил шанс поехать на чемпионат мира в Бразилию. Возвратился на поле только в следующем сезоне 2014/2015, который получился неудачным из-за постоянных травм и дисквалификаций.

16 февраля 2016 года после первой игры 1/16 финала Лиги Европы между турецким "Фенербахче" и московским "Локомотивом" Тарасов снял игровую футболку, под которой оказалась майка с изображением Владимира Путина и надписью "самый вежливый президент". Комитет УЕФА по этике открыл дело против московского "Локомотива", из-за нарушения пункта регламента соревнований УЕФА, который запрещает игрокам показывать политические или религиозные лозунги и заявления, а также рекламу.

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