Дмитрий с детства играет в футбол. Является воспитанником СДЮШОР «Спартак» (Москва). По окончании контракта со столичной командой перешел в «Томь», где отработал три сезона.
В чемпионате 2009 года Тарасов сыграл за «Москву» 25 матчей и забил два гола. Был приглашен главным тренером национальной сборной Гусом Хиддинком на один из сборов команды. После окончания чемпионата подписал трехлетний контракт с московским «Локомотивом».
26 ноября 2009 года Тарасову было присвоено звание Мастер спорта России. Свой первый гол за «Локомотив» Тарасов забил 4 апреля 2010 года в ворота «Динамо» Москва.
Постоянным игроком основы и вице-капитаном команды Дмитрий стал при хорватском тренере Славене Биличе, играя в центре полузащиты в паре с Яном Тигоревым. Наибольшего прогресса Тарасов достиг в сезоне 2013/2014 при Леониде Кучуке. Дмитрий стал одним из лучших центральных полузащитников чемпионата России.
15 ноября 2013 года дебютировал за сборную России, выйдя на замену в матче против сборной Сербии. 19 ноября забил свой первый гол за сборную в ворота сборной Южной Кореи, этот гол оказался победным для сборной России.
Зимой 2014 года Дмитрий получил тяжелую травму ноги, из-за которой пропустил остаток сезона и упустил шанс поехать на чемпионат мира в Бразилию. Возвратился на поле только в следующем сезоне 2014/2015, который получился неудачным из-за постоянных травм и дисквалификаций.
16 февраля 2016 года после первой игры 1/16 финала Лиги Европы между турецким «Фенербахче» и московским «Локомотивом» Тарасов снял игровую футболку, под которой оказалась майка с изображением Владимира Путина и надписью «самый вежливый президент». Комитет УЕФА по этике открыл дело против московского «Локомотива», из-за нарушения пункта регламента соревнований УЕФА, который запрещает игрокам показывать политические или религиозные лозунги и заявления, а также рекламу.
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Притча о дочерях. В первый день своего брака жена и муж договорились никому не открывать дверь. В тот же день родители мужа пришли к ним и постучали в дверь. Муж и жена посмотрели друг на друга. Муж хотел открыть дверь, но, поскольку у них была договоренность, он этого не сделал, поэтому его родители ушли. Через некоторое время в тот же день пришли родители жены. Жена и муж смотрели друг на друга, и хотя у них было соглашение, жена со слезами на глазах прошептала: «Я не могу сделать это с родителями», и она открыла дверь. Муж ничего не сказал. Прошли годы, и у них родились 2 мальчика. Через какое-то время у них родилась девочка. Отец устроил очень большую и щедрую вечеринку в честь новорожденной дочери и пригласил всех друзей. Позже той ночью его жена спросила его, в чем причина такого большого праздника в честь их дочери, в то время как они не делали ничего подобного в честь старших детей. Муж просто ответил: «Потому что, наконец, родилась та, кто откроет мне дверь». Дочери такие особенные… Ваша маленькая девочка будет держать вас за руку совсем недолго, но будет держать ваше сердце всю жизнь. Дочери- ангелы.