Зимние забавы фигуристки: обнаженная Загитова выбежала на мороз

Ранее Загитова удивила поклонников окончанием спортивной карьеры. Девушка, которая уже больше года назад поставила занятия фигурным катанием "на паузу", живет, фактически, обычной жизнью.
Алина учится в университете, регулярно ходит на тренировки в "Хрустальный", а в перерывах подрабатывает телеведущей на шоу "Ледниковый период". Похоже, что у Загитовой появилось больше свободного времени для встреч с друзьями. Наглядным доказательством стали фотографии, сделанные в одной из частных бань.
На кадрах отчетливо виден героический поступок фигуристки. Алина решилась прыгнуть в специально оборудованный бассейн на открытом воздухе сразу же после парной. Эта купель стоит под крышей, однако же вокруг все завалено снегом. Стоит отметить, что Загитова долго обдумывала трюк с перебеганием из бани.
Поговаривают, что полураздетая Загитова смогла нырнуть только с 20-й попытки. Со временем она все же осилила купание в ледяной воде и совершила прыжок. Потом спортсменка облачилась в халат и побежала греться в домик.
"Приятно видеть вас счастливой. Интересные, конечно, зимние забавы. Фигуристки же закаленные барышни? Или я чего-то не знаю?", – обратились к Алине комментаторы.
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