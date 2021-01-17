Зимние забавы фигуристки: обнаженная Загитова выбежала на мороз

В личном блоге Алины Загитовой появился весьма "жаркий" контент. Пока москвичи пытались справиться с сильным снегопадом, спортсменка развлекалась в бане. Теперь на странице олимпийской чемпионки красуется откровенный видеоролик.

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