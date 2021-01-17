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Зимние забавы фигуристки: обнаженная Загитова выбежала на мороз

Зимние забавы фигуристки: обнаженная Загитова выбежала на мороз

Алина Загитова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
В личном блоге Алины Загитовой появился весьма "жаркий" контент. Пока москвичи пытались справиться с сильным снегопадом, спортсменка развлекалась в бане. Теперь на странице олимпийской чемпионки красуется откровенный видеоролик.
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Ранее Загитова удивила поклонников окончанием спортивной карьеры. Девушка, которая уже больше года назад поставила занятия фигурным катанием "на паузу", живет, фактически, обычной жизнью.

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 Алина Ильназовна Загитова

Алина Ильназовна Загитова фигуристка

Алина учится в университете, регулярно ходит на тренировки в "Хрустальный", а в перерывах подрабатывает телеведущей на шоу "Ледниковый период". Похоже, что у Загитовой появилось больше свободного времени для встреч с друзьями. Наглядным доказательством стали фотографии, сделанные в одной из частных бань.

На кадрах отчетливо виден героический поступок фигуристки. Алина решилась прыгнуть в специально оборудованный бассейн на открытом воздухе сразу же после парной. Эта купель стоит под крышей, однако же вокруг все завалено снегом. Стоит отметить, что Загитова долго обдумывала трюк с перебеганием из бани.

Поговаривают, что полураздетая Загитова смогла нырнуть только с 20-й попытки. Со временем она все же осилила купание в ледяной воде и совершила прыжок. Потом спортсменка облачилась в халат и побежала греться в домик.

"Приятно видеть вас счастливой. Интересные, конечно, зимние забавы. Фигуристки же закаленные барышни? Или я чего-то не знаю?", – обратились к Алине комментаторы.

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Автор: 17 января 2021, 10:56 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год

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