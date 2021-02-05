Медведева и Загитова сошлись после слухов о вражде

Со времен Олимпиады ходят слухи, что между спортсменками "холодная война". Поговаривают, что девушки на самом деле друг друга недолюбливают. Спортсменки же признались, что между ними нет вражды.
Алина Загитова и Евгения Медведева высказались о сильных и слабых качествах друг друга. По словам Жени, ее коллега по льду умеет очень много работать и преодолевать боль: проблемы с коленями, голеностопом.
Евгения Медведева отметила, что перед Олимпиадой в Корее у них обеих "очень много чего" болело. Более того, и сейчас, и ранее спортсменки готовы прийти на помощь друг другу. Например, Алина Загитова вспомнила, как Евгения Медведева одолжила ей платье для выступления в олимпийской программе "Дон Кихот".
Напомним, российская чемпионка по фигурному катанию Евгения Медведева каталась под руководством тренера Этери Тутберидзе до весны 2018 года. Потом она ушла к канадскому тренеру Брайану Орсеру, что спровоцировало волну недовольства. Теперь юная звезда льда снова вернулась к Тутберидзе.
Алина Загитова же ранее удивила поклонников окончанием спортивной карьеры. Фигуристка, которая уже больше года назад поставила занятия фигурным катанием "на паузу", живет, фактически, обычной жизнью. Алина Загитова учится в университете, регулярно ходит на тренировки в "Хрустальный", а в перерывах подрабатывает телеведущей на шоу "Ледниковый период".
Популярные темы форума
Дети не успевают по предмету.
Навального посадили
Жена не хочет работать
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Должна женщина слушаться мужчину?
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Девочка 11 лет, подбирает вещи с помойки !!!
Зачем его сажать Навального?
Ищу мужа
Пособия для детей, это что?