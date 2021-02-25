За что Плющенко платит своим фаворитам

Евгений Плющенко не скрывает, что платит деньги своим подопечным, которые занимают призовые места на соревнованиях. Также 38-летний фигурист оказывает материальную поддержку спортсменам, удачно исполнившим какой-либо элемент во время тренировки.
Конечно, деньги получают не все спортсмены академии "Ангелы Плющенко",. Однако таких фигуристов все равно большинство. За успешное выступление или мастерски выполненный элемент Евгений платит подопечным от пяти до 30 тысяч рублей. Также олимпийский чемпион иногда вручает им дорогостоящие подарки.
Напомним, в прошлом году 16-летняя Александра Трусова покинула Этери Тутберидзе и перешла в академию Плющенко. Так же поступили 17-летняя Алена Косторная и 12-летняя Вероника Жилина. Евгений с радостью принял спортсменок. Говорят, Этери сочла уход спортсменок предательством.
Ранее Евгений Плющенко показал коттеджи, построенные специально для его фавориток. Домом и территорией, где можно жить и проводить тренировки, обзавелись Александра Трусова и Алена Косторная. Юлия Липницкая тоже получила коттедж от прославленного фигуриста.
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