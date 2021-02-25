За что Плющенко платит своим фаворитам

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко делает все, чтобы его подопечные были успешными. Часть его тренерской работы – это мотивирование юных спортсменов. Супруг Яны Рудковской не только морально поддерживает их, но и снабжает деньгами.

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