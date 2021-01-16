"Сараи для спортсменов": Рудковская и Плющенко "балуют" воспитанников

Помимо спортивного комплекса на территории школы олимпийского чемпиона появились весьма сомнительные сооружения. Как выразилась Яна Рудковская, это "отдельные домики со всеми удобствами" для лучших спортсменов.
Несмотря на то, что звезда так яро расхваливала постройки, общественные критики заверили, что коттеджи слишком тесные и неказистые. Рудковская решила лично развеять все сомнения и провела онлайн-экскурсию. В первую очередь она показала дом, в котором проживает тренер Академии Плющенко, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая.
Коттедж фигуристки – это просторный двухэтажный дом, интерьеры которого Яна тоже запечатлела на видео и предъявила в личном блоге в "Инстаграм". Следующей на очереди была Саша Трусова. Точнее, ее "сарай".
"Ну симпатичный же "сарайчик" у Саши Трусовой? С частной территорией и даже со своим прудом?", – уточнила Рудковская.
Зайдя внутрь дома, артистка показала, как они с Плющенко обустроили жилые помещения для спортсменок. Меблированные спальни – у Трусовой, их, кстати, три, – столовая и кухня, а также просторные ванные комнаты. Стоит отметить, что в каждом коттедже сохраняется подобная планировка.
Популярные темы форума
Вы старая дева - вам сюда
а как вы относитесь к тем, кто никогда не был замужем
Вы старая дева - вам сюда, часть вторая.
Кто из родителей должен мыть ребёнка в ванне?
Дети играют в карты на раздевание, как отучить.
Раздеваться на публику- это не уважение к людям
Душ
Бабы в носках
Судба Старых Дев - копировать родителей !!!
мужчины красят ногти