"Сараи для спортсменов": Рудковская и Плющенко "балуют" воспитанников

Еще осенью 2020 года Плющенко открыл собственный ледовый дворец в Подмосковье. Стоит отметить, что обитель для фигуристов находится практически за забором поместья звездной семейки. Недовольная публика уже успела окрестить жилье "сараями".

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