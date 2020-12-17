Путин о видео с рукоблудием Дзюбы: Пускай сам разбирается со своими делами

На пресс-конференции Владимира Путина журналисты, действительно, могут задать любой вопрос. Например, один из представителей СМИ не постеснялся поговорить с главой государства о пикантном видео Артема Дзюбы, которое просочилось в Сеть в ноябре этого года.
По мнению Владимира Владимировича, такие ситуации не должны влиять на профессиональную деятельность. Мол, вмешиваться в личную жизнь недостойно современного общества. Публичным людям нужно из случившегося лишь извлечь урок, считает глава государства. "Пускай сам разбирается со своими связями, делами личными", – сказал президент.
Также российский лидер признался, что не смотрел интимное видео Дзюбы, в отличие от всей страны.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что журналистка из Рязани привлекла внимание Владимира Путина на пресс-конференции яркой табличкой с надписью "Я беременна". Девушке удалось задать президенту вопрос, который никак не был связан с ожиданием ребенка. "Вы нас надули", – сказал российский лидер и пообещал обсудить поднятую журналисткой тему.
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